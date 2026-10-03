رئیس پلیس آگاهی مازندران از انهدام باند حرفه‌ای سارقان مسلح و خشن احشام و کشف احشام سرقتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانسرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: در پی وقوع سرقت‌های مسلحانه و به‌عنف احشام، کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، شناسایی و دستگیری اعضای این باند را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: تحقیقات تخصصی کارآگاهان به شناسایی اعضای باند منجر شد و متهمان در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند. بررسی‌ها نشان داد اعضای این باند برای اجرای سرقت‌ها از پلاک‌های جعلی، سلاح و تجهیزات ضدشناسایی استفاده می‌کردند تا هویت و مسیر تردد خود را از دید پلیس پنهان کنند.

سرهنگ خورشاد گفت: این باند با شیوه‌ای حرفه‌ای و خشن فعالیت داشته و دامنه جرایم آنها به چندین شهر در مازندران و استان همجوار کشیده شده بود.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیسی تاکنون به ۵ فقره سرقت مسلحانه و به‌عنف احشام اعتراف کرده‌اند و احشام سرقتی نیز از آنان کشف شد.

سرهنگ خورشاد گفت: تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم احتمالی این باند و کشف ابعاد بیشتر فعالیت آنان ادامه دارد.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
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