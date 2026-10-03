باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به برآوردهای رفتاری ایالات متحده اظهار داشت: «آمریکایی‌ها اگر بخواهند محاسبه‌گرانه و بر اساس منافع خود اقدام کنند و با محاسبه درست و مبنا قرار دادن منافع استعماری‌شان عمل نمایند، قطعاً دست به حمله نظامی نخواهند زد.»

وی با تبیین شرایط کنونی حاکمان کاخ سفید افزود: «واقعیت این است که آن‌ها به آخر خط رسیده و در شرایط استیصال قرار دارند. از یک بازیگر مستأصل، شکست‌خورده و گرفتار در بن‌بست، هر اقدامی محتمل است؛ حتی این احتمال وجود دارد که دست به خودکشی بزند.»

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در پایان تأکید کرد: «بنابراین ممکن است دست به حمله بزنند، اما چنین اقدامی پیش از هر چیز، به معنای تیر خلاص و خودکشی قطعی برای خود آمریکا خواهد بود.»