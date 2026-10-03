نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم مردان تکواندو ایران، پس از رسیدن به فینال، مدال نقره مسابقات ناگویا را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حاجی‌موسایی، تکواندوکار وزن ۶۸- کیلوگرم مردان، پس از رسیدن به مرحله نهایی رقابت‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، موفق به کسب مدال نقره شد. حاجی‌موسایی در مسیر رسیدن به فینال، پس از عبور از مرحله اول، در دیدار نیمه‌نهایی موفق به کسب پیروزی مقابل عبدالکریم زیاد از اردن شد.

در مسابقه فینال، حاجی‌موسایی که با تجهیزات آبی در میدان حاضر شده بود، در برابر بان تونگ از تایلند قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۲-۰ مسابقه را واگذار کرد تا به مدال نقره این وزن دست یابد. در این رده سنی که ۱۵ شرکت‌کننده حضور داشتند، تیم‌های کره جنوبی و اردن نیز موفق به کسب مدال‌های برنز شدند.