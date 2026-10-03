باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین اجلاسیه شهدای کاری و اصناف کردستان، با تأکید بر ضرورت امتداد ارزش‌های شهدا در متن جامعه گفت: شناخت، حفظ آرمان و منطق شهدا امروز یک ضرورت حیاتی است و باید در شرایط کنونی، روایت شهدا را به یک مسئله ملی تبدیل کنیم.

محمدهادی عسکری اظهار کرد: ایران اسلامی رنگین‌کمانی از اقوام، خرده‌فرهنگ‌ها، آداب و رسوم گوناگون است که هر یک از اجزای آن به سهم خود، هویت ملی ایرانی و اسلامی کشور را تحکیم، تقویت و تکریم می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان کردستان افزود: کردستان زیست‌بوم فرهنگ، هنر، مقاومت، همدلی و فرهیختگی و سرزمین کامت و مشارکت اجتماعی است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب با تعبیری بلند فرمودند، کردستان سرزمین فداکاری‌های بزرگ، هنر و فرهنگ و سرزمین صفا و وفاداری است.

عسکری با بیان اینکه فرهنگ کردستان هویتی ریشه‌دار و چندلایه دارد، خاطرنشان کرد: در این خطه، هنر صرفاً یک مقوله تخصصی نیست بلکه در متن زندگی اجتماعی مردم تنیده شده است.

وی یادآور شد: نام‌گذاری کردستان به عنوان یک استان فرهنگی، بازتاب رفتار مهربانانه، اصیل و متشرعانه مردم این دیار است و ملت ایران هرگز ایثار و بزرگواری قوم شریف کُرد را که همواره نگهبانان مرز و پاسداران هویت ایرانی–اسلامی بوده‌اند، فراموش نخواهد کرد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حفظ پرچم، عزت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، مسئله و آرمان مشترک همه شهدا به‌ویژه شهدای کارگر و بازاریان بوده است؛ از همین رو، ایران امروز نیز باید نقطه اشتراک و مسئله محوری همه آحاد جامعه باشد.

وی با تأکید بر اینکه کشور صرفاً با صدور بخشنامه‌ها و سیاست‌گذاری اداره نمی‌شود، گفت: کشور با کار، تولید، اعتماد و مشارکت واقعی مردم ساخته می‌شود.

عسکری ادامه داد: بر همین اساس، رسالت اصلی وزارت کار در کنار قوای سه‌گانه، صیانت از کرامت جامعه کارگری، تقویت فرهنگ کار، حمایت عملی از تولید، ارتقای ایمنی محیط کار، توسعه گفت‌وگوهای اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی و حاکم‌کردن روحیه وفاق در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

عسکری با گرامیداشت کارفرمایان متعهد و مسئولیت‌پذیر بیان کرد: امروز توفیق دیدار با کارفرمایانی را داشتیم که با وجود هجمه‌های سنگین و تحریم‌های ظالمانه دشمنان، سنگر مسئولیت اجتماعی را ترک نکردند؛ آنان مانع تعدیل و بیکاری کارگران شدند، بسته‌های معیشتی مهیا کردند و حقوق کارگران را به‌موقع پرداختند. این رویکرد، نماد بارز تعهد ملی و ضامن پایداری تولید داخلی است.

وی در پایان با تأکید بر امتداد سیره شهدا در سنگر کار و اقتصاد یادآور شد: امروز باید ارزش‌های شهادت را به بطن جامعه و محیط کار وارد کنیم؛ یعنی از «ایثار» به «مسئولیت»، از «فداکاری» به «وجدان کاری»، از «همبستگی» به «وفاق» و از «سنگر دفاع» به «سنگر تولید» برسیم. بی‌تردید ارتقای پایداری و تاب‌آوری اقتصادی و معیشتی کشور در سایه عزم راسخ جامعه کار و تولید رقم خواهد خورد.