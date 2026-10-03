باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهکار درمان قوز پشتی در خانه + فیلم

با انجام برخی حرکات می‌توان قوز پشتی را درمان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با یک کش ساده در خانه به راحتی می‌توانید قوز پشتی را اصلاح و حتی درمان کنید. در همین رابطه امیرمحمد فعال، متخصص آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی توضیحاتی را ارائه کرد.

مطالب مرتبط
راهکار درمان قوز پشتی در خانه + فیلم
young journalists club

نرمش‌هایی برای رفع قوز گردن + فیلم

راهکار درمان قوز پشتی در خانه + فیلم
young journalists club

نحوه صحیح در دست گرفتن گوشی + فیلم

راهکار درمان قوز پشتی در خانه + فیلم
young journalists club

چه افرادی بیشتر در معرض ابتلا به قوز کمر هستند؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم
۸۲۰

خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
حمله پهپادی روسیه به پل‌های کی‌یف + فیلم
۷۹۵

حمله پهپادی روسیه به پل‌های کی‌یف + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
سیلی سخت‌تر؛ از رشادت‌های شهید سلیمانی تا خروج آمریکا از عراق + فیلم
۶۳۷

سیلی سخت‌تر؛ از رشادت‌های شهید سلیمانی تا خروج آمریکا از عراق + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم
۶۳۶

حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
ادامه درگیری‌های گسترده در فرانسه + فیلم
۵۶۶

ادامه درگیری‌های گسترده در فرانسه + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha