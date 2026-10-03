مدیرکل گمرک استان اردبیل گفت: ۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۷ میلیون دلار در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ از گمرکات استان ترانزیت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  وحدت الله‌وردی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیون دلار نیز از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.
او افزود: عمده کالا‌های صادراتی شامل محصولات کشاورزی، صیفی‌جات، سیب‌زمینی، محصولات پتروشیمی، هیدروکربن، متانول، نئوپان، لاستیک، رنگ، MDF ملامینه، کاشی و سرامیک، انواع توپ، فولاد و آهن بوده است.
مدیرکل گمرک استان اردبیل ادامه داد: عمده کشور‌های هدف صادرات از گمرکات استان اردبیل را جمهوری آذربایجان، عراق، روسیه، ترکمنستان و گرجستان اعلام کرد.
الله‌وردی همچنین از واردات ۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان در این مدت خبر داد.
او همچنین گفت: در نیمه نخست سال جاری تشریفات گمرکی کالا‌های همراه ۲۸۱ مسافر نیز اعمال شده است.
منبع: گمرک

برچسب ها: گمرکات اردبیل ، صادارات کالا ، محصولات کشاورزی
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