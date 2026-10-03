استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و زنون در هنگام رانندگی تخلف است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در برنامه تلویزیونی به آمار اعمال قانون ۶ ماهه ۱۴۰۵ تخلفات چراغ‌های خیره کننده و زنون پرداخت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تخلفات رانندگی ، پلیس راهور ، راهنمایی و رانندگی
خبرهای مرتبط
جاده چالوس یکطرفه شد
ترافیک روان در معابر پایتخت با وجود افزایش حجم سفرها
بررسی گروه سنی متوفیان تصادفات از ابتدای سال تاکنون + فیلم
بررسی دلایلی که سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شوند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قتل مادر و دختر ۱۲ ساله در چیتگر؛ اعتراف پدر پس از ماه‌ها انکار
اعزام‌های زمینی عتبات ادامه دارد
برخورد پلیس با خودرو‌های دارای چراغ‌های آزاردهنده + فیلم
در میان ثبت‌نام‌کنندگان افرادی هستند که اقامت آمریکا دارند
جاده چالوس یکطرفه شد
سامانه گزارش سقط غیرقانونی جنین راه اندازی شد
۹۸ درصد روستا‌های دارای جمعیت به زیرساخت‌های اصلی مجهز شده‌اند
کوثری: جان‌فدا زمینه تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی را فراهم کرد
آخرین اخبار
جاده چالوس یکطرفه شد
کوثری: جان‌فدا زمینه تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی را فراهم کرد
سامانه گزارش سقط غیرقانونی جنین راه اندازی شد
در میان ثبت‌نام‌کنندگان افرادی هستند که اقامت آمریکا دارند
۹۸ درصد روستا‌های دارای جمعیت به زیرساخت‌های اصلی مجهز شده‌اند
قتل مادر و دختر ۱۲ ساله در چیتگر؛ اعتراف پدر پس از ماه‌ها انکار
اعزام‌های زمینی عتبات ادامه دارد
برخورد پلیس با خودرو‌های دارای چراغ‌های آزاردهنده + فیلم
آغاز شخصی سازی کارت بلیت از امروز در ۲۶ ایستگاه مترو
ربات‌های امدادگر هلال‌احمر، ورود فناوری به جست‌وجوی مصدومان در محیط‌های پرخطر
تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی فراجا در هفته انتظامی ۱۴۰۵
بیشترین گروه سنی دخیل در تصادفات + فیلم
۴۵ درصد عملیات‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در استان تهران انجام شد
توزیع ۳۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار کشور
لزوم مدیریت خواسته‌ها در روابط + فیلم
آغاز ثبت‌نام دومین آزمون اختصاصی استخدامی افراد دارای معلولیت
کشف سلاح جنگی در پوشش دکه مطبوعاتی در خیابان مولوی
حاشیه‌نشینی؛ ناترازی در حوزه برنامه‌ریزی شهری
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در سبزه‌میدان
سیاوش جمشیدی، از اراذل و اوباش مسلح سطح یک شهرکرد اعدام شد
پلیس راهور علت تأخیر در پلاک‌گذاری برخی خودرو‌های نوشماره را اعلام کرد
ترافیک نیمه‌سنگین در هراز و محور‌های ورودی تهران/ بارش پراکنده باران در ۷ استان
شناسنامه‌دار شدن ۹ درخت کهن‌زیست تهران