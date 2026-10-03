سهم اشخاص حقوقی از مالیات به ۳۹ درصد رسید

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح روند وصول مالیات در سال جاری گفت: در پنج ماهه امسال سهم مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده از کل مالیات وصولی به حدود ۴۱ درصد رسیده که بخشی از این افزایش ناشی از کاهش شکاف مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به روند وصول درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: در شش ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که نسبت به رقم مصوب ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۳۷ درصد را شامل می‌شود و نشان می‌دهد وضعیت وصول مالیات نسبت به سال گذشته مطلوب بوده و در برخی ابعاد حتی عملکرد بهتری نیز ثبت شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به درآمدهای پایدار، باید بررسی شود که این افزایش درآمد از چه محل‌هایی تأمین شود. درآمد مالیاتی، درآمدی پایدار و سالم است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی، فروش اوراق و سایر درآمدهای ناپایدار باشد.

موحدی بک‌نظر ادامه داد: طبیعتاً متناسب با افزایش هزینه‌های دولت، درآمدهای مالیاتی نیز باید افزایش پیدا کند، اما میزان این افزایش باید با توجه به شرایط اقتصادی، ظرفیت بخش‌های مختلف و سبد پایه‌های مالیاتی تعیین شود.

کاهش سهم مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال جاری گفت: امسال به‌ویژه از اسفندماه سال گذشته با شرایط خاص اقتصادی و جنگی مواجه بوده‌ایم و پیش از آن نیز کسب‌وکارها با رکود مواجه بودند. مشکلات دی‌ماه و همچنین جنگ ۱۲ روزه در خردادماه سال گذشته نیز بر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته است.

وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در کنار تأمین منابع دولت، تلاش کرده شرایطی را اتخاذ کند که به کسب‌وکارها نیز کمک شود؛ به همین دلیل اگر شرایط اقتصادی عادی بود، احتمالاً میزان رشد درآمدهای مالیاتی بیش از رقم فعلی بود.

موحدی بک‌نظر با اشاره به سهم اشخاص حقوقی از مالیات پرداختی گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳ درصد کل مالیات از سوی اشخاص حقوقی پرداخت می‌شد که این گروه شامل شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی، بنیادها و نهادهای عمومی و خصوصی است. با این حال، در پنج ماهه ابتدایی امسال این سهم به حدود ۳۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در مورد اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل نیز که شامل اصناف، بازاریان، کسبه و مغازه‌داران می‌شوند، در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ درصد کل مالیات وصولی را پرداخت می‌کردند، اما این سهم در پنج ماهه امسال به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بخشی از کاهش سهم مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طریق مالیات بر ارزش افزوده جبران شده است، گفت: سهم مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده از کل مالیات در پنج ماهه امسال به حدود ۴۱ درصد رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته حدود ۳۷ درصد بود.

وی ادامه داد: افزایش حدود چهار تا پنج واحد درصدی سهم مالیات بر ارزش افزوده، عمدتاً ناشی از تلاش برای پر کردن شکاف مالیاتی و شناسایی موارد کم‌اظهاری است.

موحدی بک‌نظر توضیح داد: در سال‌های گذشته، مالیات بر ارزش افزوده توسط تولیدکنندگان و فروشندگان از مصرف‌کننده نهایی دریافت و سپس به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شد، اما در برخی موارد کم‌اظهاری در میزان فروش یا مالیات دریافت‌شده صورت می‌گرفت و بخشی از مالیات به سازمان امور مالیاتی اعلام نمی‌شد.

وی افزود: با اجرای سامانه مؤدیان و توسعه صورتحساب‌های الکترونیکی، امکان تقاطع‌گیری اطلاعات و شناسایی موارد کم‌اظهاری افزایش یافته است. از ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۴ نیز صورتحساب‌های کاغذی دیگر اعتبار لازم برای ایجاد اعتبار مالیاتی را ندارند و الکترونیکی شدن صورتحساب‌ها کمک قابل توجهی به کاهش شکاف مالیاتی کرده است.

 

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
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