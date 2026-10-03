باشگاه خبرنگاران جوان - حسن قهرمانی رییس انجمن سینمای جوانان اردبیل گفت: فیلم کوتاه «مرگ سفید در دهمین دوره این جشنواره که با رقابت ۳۵۷ فیلم از ۵۷ کشور جهان همراه بود، پس از راهیابی به بخش نهایی عمومی (First Select)، در میان ۲۶ اثر منتخب این بخش، عنوان برترین فیلم جشنواره را به خود اختصاص داد.

او گفت: بهنام اسدالهی، فیلمساز مستقل و دانش‌آموخته سینما که متولد اردبیل است، با «مرگ سفید» که به واکاوی روابط انسانی، مسائل اجتماعی و مفاهیم مشترک عشق و فراموشی می‌پردازد، مسیر موفقیت‌های بین‌المللی خود را آغاز کرده است و این فیلم پس از موفقیت در ژاپن، هم‌اکنون در جشنواره بین‌المللی «فرهنگ در قاب‌ها» (Culture X Frames) در اتریش نیز در حال رقابت است.

قهرمانی تصریح کرد: اسدالهی که پیش از این ساخت هفت فیلم کوتاه را در کارنامه خود دارد، تاکنون با آثارش در بیش از ۶۰ جشنواره ملی و بین‌المللی حضور داشته است. «بدتر از باور یک رویا»، «بلندگو»، «سایه‌های سنگین کلاغ»، «بسآمد»، «صامت» و «خوش‌خط» از دیگر آثار این کارگردان اردبیلی هستند.

به گفته اسدالهی، در این فیلم کوتاه که تهیه‌کنندگی آن را عباس عادلی بر عهده داشته است، توران قربانی صادق، جلال محمدلو، عباس عادلی و پریسا آتش‌سرد به ایفای نقش پرداخته‌اند، همچنین سایر عوامل این اثر شامل آرمین دانشور (مدیر فیلمبرداری)، یاسر حسنی (طراح صحنه و لباس)، رضا صاحب‌نظر (طراح چهره‌پردازی) و زهرا پسندی (دستیار کارگردان) هستند.

منبع: ایرنا