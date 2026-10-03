باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران که با حضور رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: در سخت‌ترین شرایط، زیر بمباران‌ها و موشک‌باران‌ها، خدمت‌رسانی به مردم و ترمیم و بازسازی شبکه‌های آسیب‌دیده متوقف نشد و دستگاه‌های خدمت‌رسان با حضور مستمر در میدان، خدمات پایدار به مردم ارائه کردند.

وی با اشاره به شرایط متفاوت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در این دوره از جشنواره افزود: تجلیل از تعدادی از مدیران و دستگاه‌های منتخب، اقدامی نمادین و به نمایندگی از خانواده بزرگ دولت است؛ زیرا در شرایط دشوار جنگ، همه دستگاه‌های اجرایی، مدیران و کارکنان با تمام توان پای کار بودند و برای خدمت به مردم تلاش کردند.

استاندار تهران، تعامل دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این دوره کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: این هم‌افزایی در دفاع از تمامیت ارضی کشور و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل گرفت و آثار آن در استمرار خدمات عمومی و حفظ آرامش مردم نمایان شد.

معتمدیان با بیان اینکه تهران به‌عنوان پایتخت و مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی و خدماتی کشور، کانون تمرکز حملات دشمن بود، تصریح کرد: دست‌کم ۴۵ درصد عملیات‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در استان تهران انجام شد؛ بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی، از آسیب‌های جزئی تا تخریب کامل، خسارت دید و نزدیک به هزار واحد اقتصادی و تولیدی نیز آسیب دیدند. همچنین بیش از یک‌سوم شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر متعلق به استان تهران بودند.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های استان ادامه داد: بیش از ۱۲۰۰ نقطه در شبکه برق استان، از تأسیسات انتقال و فوق‌توزیع تا شبکه‌های توزیع، آسیب دید؛ اما با آمادگی، برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه وزارت نیرو و شرکت‌های برق، شبکه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ترمیم شد. براساس بررسی‌های انجام‌شده، فاصله زمانی قطع تا وصل مجدد برق در حملات دشمن، حدود ۵۰ دقیقه بود.

استاندار تهران افزود: در حوزه آب نیز برخی خطوط اصلی انتقال آسیب دید که با حضور گروه‌های عملیاتی آب و فاضلاب، در کمترین زمان بازسازی شد. در بخش‌های گاز، ارتباطات و مخابرات نیز آمادگی دستگاه‌ها موجب شد ترمیم زیرساخت‌ها با سرعت انجام گیرد و خدمت‌رسانی به مردم استمرار داشته باشد.

معتمدیان با قدردانی از مدیران، کارکنان و کارگران دستگاه‌های خدمت‌رسان گفت: این عزیزان در شرایط پرمخاطره در میدان ماندند و اجازه ندادند روند خدمت به مردم متوقف شود؛ مجاهدت‌هایی که بسیاری از آنها بی‌صدا و دور از نگاه عمومی انجام گرفت.

وی در تشریح عملکرد دستگاه‌های امدادی اظهار کرد: هلال احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و مراکز درمانی، با تقسیم کار و هماهنگی در ستاد‌های مدیریت بحران شهر و استان تهران، ساختاری منسجم برای امداد و نجات ایجاد کردند. تمرین‌ها، رزمایش‌ها و هماهنگی‌های پیشین موجب شد آسیب‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان از زیر آوار نجات یابند و به مراکز درمانی منتقل شوند.

استاندار تهران با اشاره به مدیریت تأمین سوخت پس از حمله به مخازن ذخیره‌سازی افزود: با اجرای برنامه‌های جایگزین، همکاری استان‌های معین، نیرو‌های مسلح و مدیریت شهری، پایداری فعالیت ۳۸۶ جایگاه سوخت استان حفظ شد. همراهی مردم و رایگان‌شدن حمل‌ونقل عمومی نیز به کاهش بیش از یک‌سوم مصرف سوخت کمک کرد و امکان مدیریت شرایط را فراهم آورد.

معتمدیان، تغییر ساختار مدیریت استان متناسب با شرایط جنگی را از تجربه‌های مهم این دوره دانست و گفت: از روز‌های نخست جنگ، فعالیت استانداری از شکل معمول اداری به عملیات شبانه‌روزی و قرارگاهی تغییر یافت و معاونت‌های اقتصادی، عمرانی و امنیتی، با همکاری دستگاه‌های مسئول، مأموریت‌های خود را دنبال کردند. در شرایط جنگ باید آرایش مدیریتی نیز متناسب با اقتضائات جنگ تغییر کند.

وی با اشاره به عملکرد قرارگاه اقتصادی استان ادامه داد: تأمین کالا‌های اساسی، توزیع و نظارت بر بازار، با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، بدون وقفه دنبال شد. مدیران دستگاه‌های اقتصادی، زیر بمباران و موشک‌باران، شبانه‌روزی فعالیت کردند و با برنامه‌ریزی و همکاری بخش‌های مختلف، فراوانی کالا و ثبات قیمت‌ها در این ایام حفظ شد.

استاندار تهران درباره اقدامات انجام‌شده برای تأمین نان اظهار کرد: با توزیع یکجای آرد موردنیاز بیش از ۴۵ روز، ۱۱ هزار نانوایی استان به ذخایر غیرمتمرکز آرد تبدیل شدند. پیش‌بینی سوخت دوم و سوم برای نانوایی‌ها و استفاده از ظرفیت واحد‌های صنعتی نیز به پایداری پخت و توزیع نان کمک کرد.

معتمدیان افزود: متناسب با شرایط جنگ، توزیع کالا از تمرکز بر فروشگاه‌های بزرگ به سمت شبکه مویرگی و واحد‌های خرده‌فروشی محلات هدایت شد. بیش از ۳۰۰ هزار واحد خرده‌فروشی در این شبکه قرار گرفتند تا مردم بتوانند نیاز‌های خود را نزدیک محل سکونت تأمین کنند و تردد‌های غیرضروری کاهش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی استان گفت: راه‌اندازی بندر خشک و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد، امکان ترخیص و توزیع کالا‌های اساسی در تهران و پشتیبانی از استان‌های همجوار را تقویت کرده است. وظیفه ما این است که برای سخت‌ترین شرایط آماده باشیم و همه ظرفیت‌ها را برای تأمین نیاز‌های مردم به کار بگیریم.

استاندار تهران، امنیت پایدار استان را حاصل تلاش نیرو‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و همراهی مردم دانست و تصریح کرد: در روز‌هایی که تهران زیر بمباران بود، بیش از ۳۰۰ ایست بازرسی با مشارکت نیرو‌های مردمی و بسیج و در کنار فراجا ایجاد شد. نقش مردم در حفظ امنیت، حمایت از نیرو‌های مسلح و حضور در عرصه‌های مختلف، نقشی بی‌بدیل بوده است.

معتمدیان همچنین با قدردانی از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و تلاش‌های رئیس‌جمهور و اعضای دولت اظهار کرد: تصمیمات و پیگیری‌های دولت در تأمین کالا‌های اساسی، تسهیل واردات، بازسازی و استمرار خدمات عمومی، نقش مهمی در مدیریت شرایط جنگ و حفظ آرامش جامعه داشت.

وی با تأکید بر نقش راهبری، هماهنگی و نظارت استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها افزود: همکاران ما در این مجموعه‌ها و فرماندارانی که مسئولیت راهبری شهرستان‌ها را بر عهده داشتند، با تلاش شبانه‌روزی، کارنامه قابل قبولی در این مقطع ارائه کردند.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، رضایت مردم را معیار نهایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: زمانی یک دستگاه موفق و یک مدیر برتر است که مردم از خدمات او رضایت داشته باشند. همه ظرفیت‌ها و امکانات باید در مسیری به کار گرفته شود که نتیجه آن در زندگی مردم و رضایت آنان دیده شود.

معتمدیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه «فواد» یا فوریت‌های اداری افزود: این سامانه امکان پیگیری نارضایتی مردم و اختلال در ارائه خدمات اداری را فراهم کرده است. رسیدگی به بازخورد‌های مردمی در سطح کشور، در مواردی به تشویق مدیران و کارکنان و در مواردی به برخورد و حتی برکناری منجر شده است؛ این رویکرد نشان‌دهنده جایگاه نظر مردم در دولت چهاردهم است.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از مجاهدت‌های نیرو‌های انتظامی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم تحت فشار‌های اقتصادی قرار دارند، وظیفه همه ماست که در کنار آنان باشیم و هرکس در جایگاه خود، خدماتی بی‌منت، سریع و روان ارائه کند. افتخار ما، خدمت به مردم است.