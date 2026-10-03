باشگاه خبرنگاران جوان- آرین سلیمی، غول تکواندو ایران، با ایستادن بر سکوی نخست بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، دومین طلای این رشته را برای کشورمان به ارمغان آورد. سلیمی که در دور نخست مسابقات استراحت کرده بود، با عبور از مرحله نیمه‌نهایی و پیروزی بر نماینده اردن، راهی فینال شد.

در دیدار نهایی، سلیمی که با تجهیزات آبی در میدان حاضر شده بود، مقابل مارات مالونوف از ازبکستان قرار گرفت. سلیمی در این مسابقه با تسلط کامل، راند اول را ۲۶ بر ۴ و راند دوم را ۲۰ بر ۸ برد تا با برتری مطلق، عنوان قهرمانی آسیا را برای خود رقم بزند و مدال طلای وزن سنگین را به ایران بازگرداند.