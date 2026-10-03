باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در این هفته گفت: جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستور کار صحن قرار دارد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اظهار کرد: نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری را در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با اولویت بررسی خواهند کرد.

وی ادامه داد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز در برنامه کاری صحن قرار گرفته است.

گودرزی افزود: نمایندگان در ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی را در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با اولویت در دستور رسیدگی دارند و به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح دو فوریتی استسفاریه ماده ۱ قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نیز خواهند پرداخت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس دوازدهم تصریح کرد: گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده، از دیگر مواردی است که نمایندگان در صحن علنی به آن رسیدگی می‌کنند؛ همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در برنامه کاری مجلس قرار دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: مجلس همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی پهنه کار و گزارش این کمیسیون درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی فعالان اقتصادی مجاز را نیز دنبال خواهد کرد.

وی یادآور شد: بررسی لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث دریای خزر و همچین گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی نیز در برنامه جلسات علنی مجلس پیش‌بینی شده است و نمایندگان درباره این موارد تصمیم‌گیری خواهند کرد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس افزود: گزارش مربوط به لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) نیز در فهرست موضوعات صحن علنی مجلس قرار دارد.

گودرزی با اشاره به بخش نظارتی دستور کار مجلس بیان کرد: سوال مصطفی پوردهقان اردکانی و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون گزارش عمران پیرامون ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول در خصوص گذرگاه های مرزی و ترانزیتی مرزی با تمرکز بر روان سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، انتخاب شش نفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیات مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت و انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها در دستور کار صحن علنی قوه مقننه قرار دارد.