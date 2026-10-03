باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر هوایی از طبیعت زیبای گلستان + فیلم

استان گلستان یکی از زیباترین استان‌های ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبیعت زیبای استان گلستان هرساله گردشگران زیادی را از سراسر کشور به این منطقه راهی می‌کند. این استان علاوه بر طبیعت و مناطق بکر و زیبا، دارای آثار باستانی و اماکن کهن فراوانی است.

مطالب مرتبط
تصاویر هوایی از طبیعت زیبای گلستان + فیلم
young journalists club

قاب‌هایی از طبیعت دست‌نخورده هرمزگان + فیلم

تصاویر هوایی از طبیعت زیبای گلستان + فیلم
young journalists club

پایاب؛ نبوغ معماری ایرانی برای خنک ماندن آب + فیلم

تصاویر هوایی از طبیعت زیبای گلستان + فیلم
young journalists club

گردشگران جهانی در جست‌وجوی مقاصد خنک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 تاکتیک‌های ترامپ فقط در برابر شرکای اروپایی جواب می‌دهد، نه ایران + فیلم
۵۲۸

 تاکتیک‌های ترامپ فقط در برابر شرکای اروپایی جواب می‌دهد، نه ایران + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم
۴۰۲

تصاویری از غبار روبی حرم مطهر رضوی با حضور رهبر شهید در دهه ۶۰ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم
۳۱۳

از ژنتیک تا محیط؛ بیش‌فعالی کودکان چگونه شکل می‌گیرد؟ + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
 سناریوی پرچم دروغین اسرائیل زیر سؤال رفت! + فیلم
۲۹۱

 سناریوی پرچم دروغین اسرائیل زیر سؤال رفت! + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
نگرانی آمریکا از شتاب موشکی و توان هسته‌ای ایران + فیلم
۲۶۶

نگرانی آمریکا از شتاب موشکی و توان هسته‌ای ایران + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha