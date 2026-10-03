تصاویر هوایی از طبیعت زیبای گلستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0631\u0633\u0627\u0644\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0628\u06a9\u0631 \u0648 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u060c \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u0627\u06a9\u0646 \u06a9\u0647\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n