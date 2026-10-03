فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری عامل حمله با سلاح سرد به یکی از روحانیون در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ"عیسی روشنقلب" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر اینکه فردی ناشناس با ضربات سلاح سرد یکی از روحانیون را در حوزه استحفاظی پاسگاه خشتمسجد شهرستان رشت مجروح کرده است، بلافاصله شناسایی و دستگیری ضارب بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشاره به سرعت عمل و اقدامات فنی و تخصصی مأموران انتظامی افزود: با پیگیریهای مستمرپلیسی، متهم متواری در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه متهم مردی ۳۹ ساله و دارای سابقه اعتیاد به مواد مخدر است، تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به مصرف مواد مخدر و نداشتن تعادل روحی هنگام ارتکاب جرم اعتراف کرده و تحقیقات تکمیلی جهت بررسی دقیق علت و انگیزه اصلی وی همچنان در دست بررسی است که نتایج آن متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.
منبع: اطلاع رسانی پلیس