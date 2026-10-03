باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی «اینوپروم» (INNOPROM) در شهر مینسک و در جریان نشستهای تخصصی کمیسیون مشترک ایران و کشورهای عضو اوراسیا، گام دیگری در راستای توسعه همکاریهای صنعتی و فنی میان دو کشور برداشته شد. در این رویداد، تفاهمنامه همکاری میان مراکز تست خودروی ایران (ISQI) و بلاروس (Centromash) با هدف ارتقای استانداردهای ایمنی و زیرساختهای تحقیق و توسعه در صنعت خودرو به امضا رسید.
این تفاهمنامه که در محل کمیسیون مشترک اوراسیا منعقد شد، با حضور مقامات عالیرتبه دو کشور، از جمله وزیر صنایع بلاروس، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس هیئتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به امضا رسید. انعقاد این سند، نشاندهنده اراده جدی تهران و مینسک برای عبور از همکاریهای تجاری صرف و ورود به فاز همکاریهای تکنولوژیک در زنجیره ارزش صنعت خودرو است.
تقویت زیرساختهای ایمنی و تبادل دانش فنی
محور اصلی این همکاری، تعامل میان مراکز اصلی تست خودرو و تست تصادف دو کشور است. سنتروماش به عنوان یکی از بازوهای اصلی و معتبر بلاروس در حوزه استانداردسازی، بازرسیهای فنی و تستهای پیشرفته خودرویی شناخته میشود. با اجرایی شدن این تفاهمنامه، دو طرف متعهد شدند تا در حوزههای زیر با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند:
• ارتقای تجهیزات تست تصادف: به اشتراکگذاری دانش فنی برای مدرنسازی زیرساختهای تست ایمنی و تصادف.
• تحقیقات مشترک: انجام پروژههای تحقیق و توسعه (R&D) مشترک با هدف بهبود کیفیت محصولات.
• تسهیل در صدور تأییدیه: هموارسازی مسیر برای اخذ تأییدیههای بینالمللی از جمله گواهینامه «E-mark» جهت تسهیل صادرات محصولات مشترک.
• زنجیره تأمین: همکاری در زمینه تأمین قطعات مصرفی با کیفیت و استانداردهای مورد نیاز.
اهمیت ژئوپلیتیک و صنعتی همکاریهای ایران و بلاروس
این تفاهمنامه در شرایطی منعقد شد که پیوندهای اقتصادی ایران و بلاروس در چارچوب همکاریهای اوراسیا در مسیر توسعه قرار دارد. نزدیکی ظرفیتهای مهندسی ایران با توانمندیهای آزمایشگاهی و استانداردی بلاروس، نه تنها هزینههای تحقیق و توسعه را برای خودروسازان کاهش میدهد، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای توسعه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمل کند.
امضای این سند در حاشیه نمایشگاه «اینوپروم» – که به عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاههای صنعتی روسیه و کشورهای همسو شناخته میشود – بیانگر نگاه راهبردی طرفین به بهرهگیری از بسترهای بینالمللی برای شکستن انحصار در حوزههای تکنولوژیک و خودکفایی در تأمین استانداردهای ایمنی خودرو است.
انتظار میرود با اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه، روند کیفیسازی، ارتقای ایمنی و فرصتهای صادرات محصولات خودرویی ایران با بهرهگیری از توانمندیهای تخصصی سنتروماش، شتاب بیشتری گرفته و زمینه برای حضور قدرتمندتر صنعت خودروی ایران در بازارهای هدف هموارتر شود