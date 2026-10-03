رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ارائه تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی فراجا در هفته انتظامی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحمان علیدوست اظهارکرد: هفته انتظامی سال ۱۴۰۵ با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز فرصتی برای ارائه خدمات مضاعف به مشمولان و خانواده‌های آنان در بازه زمانی دهم تا شانزدهم مهرماه است.

وی گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشمولان، درهفته جاری کمیسیون‌های شورای پزشکی و شورای عالی و همچنین کمیسیون هیئت‌های رسیدگی معافیت کفالت با تلاش مضاعف درسازمان ورده‌های وظیفه عمومی استان‌ها در سراسر به صورت ویژه درحال انجام است.

همچنین کمیسیون‌های ویژه توجیه غیبت مشمولان تا سقف یک ماه برای رفع مشکل غیبت مشمولان در زمینه کلیه درخواست‌های اعزام و معافیت‌های سربازی در سراسر کشور نیز در هفته جاری برگزار می‌شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان این مطلب که یکی دیگر از تسهیلات سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی امسال رسیدگی ویژه به درخواست‌های تمدید وتعجیل مشمولان در سراسر کشورمی باشد، افزود: مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت، می‌توانند برای بهره مندی از تسهیلات تمدید و تعجیل به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.

وی بیان کرد: از آنجا که سیاست‌های سازمان همسو با تسهیل خدمت سربازی برای مشمولان متاهل دارای فرزند می‌باشد لذا درهفته انتظامی مشمولان متاهل و دارای فرزند در نزدیکترین مراکز آموزش محل سکونت همسرخود بکارگیری می‌شوند.

منبع: سازمان وظیفه عمومی