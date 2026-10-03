رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ارائه تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی فراجا در هفته انتظامی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحمان علیدوست اظهارکرد: هفته انتظامی سال ۱۴۰۵ با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز فرصتی برای ارائه خدمات مضاعف به مشمولان و خانواده‌های آنان در بازه زمانی دهم تا شانزدهم مهرماه است.

 وی گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشمولان، درهفته جاری کمیسیون‌های شورای پزشکی و شورای عالی و همچنین کمیسیون هیئت‌های رسیدگی معافیت کفالت با تلاش مضاعف درسازمان ورده‌های وظیفه عمومی استان‌ها در سراسر به صورت ویژه درحال انجام است.

همچنین کمیسیون‌های ویژه توجیه غیبت مشمولان تا سقف یک ماه برای رفع مشکل غیبت مشمولان در زمینه کلیه درخواست‌های اعزام و معافیت‌های سربازی در سراسر کشور نیز در هفته جاری برگزار می‌شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان این مطلب که یکی دیگر از تسهیلات سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی امسال رسیدگی ویژه به درخواست‌های تمدید وتعجیل مشمولان در سراسر کشورمی باشد، افزود: مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت، می‌توانند برای بهره مندی از تسهیلات تمدید و تعجیل به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.

وی بیان کرد: از آنجا که سیاست‌های سازمان همسو با تسهیل خدمت سربازی برای مشمولان متاهل دارای فرزند می‌باشد لذا درهفته انتظامی مشمولان متاهل و دارای فرزند در نزدیکترین مراکز آموزش محل سکونت همسرخود بکارگیری می‌شوند.

منبع: سازمان وظیفه عمومی

برچسب ها: نظام وظیفه ، تسهیلات
خبرهای مرتبط
همتی:
بانک مرکزی برای کنترل تورم برنامه دارد/ فعالیت اقتصادی متوقف نشده است
تبلیغ اعطای تسهیلات و خرید و فروش آن ممنوع است
آغاز پرداخت تسهیلات ۷۵ میلیونی به بازنشستگان‌/ افزایش سقف خرید اعتباری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سیاوش جمشیدی، از اراذل و اوباش مسلح سطح یک شهرکرد اعدام شد
پلیس راهور علت تأخیر در پلاک‌گذاری برخی خودرو‌های نوشماره را اعلام کرد
کشف سلاح جنگی در پوشش دکه مطبوعاتی در خیابان مولوی
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در سبزه‌میدان
تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی فراجا در هفته انتظامی ۱۴۰۵
شناسنامه‌دار شدن ۹ درخت کهن‌زیست تهران
۴۵ درصد عملیات‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در استان تهران انجام شد
آغاز ثبت‌نام دومین آزمون اختصاصی استخدامی افراد دارای معلولیت
ترافیک نیمه‌سنگین در هراز و محور‌های ورودی تهران/ بارش پراکنده باران در ۷ استان
حاشیه‌نشینی؛ ناترازی در حوزه برنامه‌ریزی شهری
آخرین اخبار
ربات‌های امدادگر هلال‌احمر، ورود فناوری به جست‌وجوی مصدومان در محیط‌های پرخطر
تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی فراجا در هفته انتظامی ۱۴۰۵
بیشترین گروه سنی دخیل در تصادفات + فیلم
۴۵ درصد عملیات‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در استان تهران انجام شد
توزیع ۳۲۵ هزار بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار کشور
لزوم مدیریت خواسته‌ها در روابط + فیلم
آغاز ثبت‌نام دومین آزمون اختصاصی استخدامی افراد دارای معلولیت
کشف سلاح جنگی در پوشش دکه مطبوعاتی در خیابان مولوی
حاشیه‌نشینی؛ ناترازی در حوزه برنامه‌ریزی شهری
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در سبزه‌میدان
سیاوش جمشیدی، از اراذل و اوباش مسلح سطح یک شهرکرد اعدام شد
پلیس راهور علت تأخیر در پلاک‌گذاری برخی خودرو‌های نوشماره را اعلام کرد
ترافیک نیمه‌سنگین در هراز و محور‌های ورودی تهران/ بارش پراکنده باران در ۷ استان
شناسنامه‌دار شدن ۹ درخت کهن‌زیست تهران
احتمال افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ از ۱۵ مهر/ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا بهمن ماه به اتمام می‌رسد
ترافیک نیمه‌سنگین در ۶ محور مواصلاتی/ بارش باران در برخی استان‌ها