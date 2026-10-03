با توجه به الزامات برنامه هفتم در تأمین آب صنایع از منابع نامتعارف، آب بازیافتی می‌تواند به‌عنوان منبعی پایدار و قابل برنامه‌ریزی، بخشی از نیاز آبی بخش صنعت را تأمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهره‌برداری و توسعه طرح‌های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با توجه به الزامات برنامه هفتم توسعه در تأمین آب صنایع از منابع نامتعارف، آب بازیافتی می‌تواند به‌عنوان منبعی پایدار و قابل برنامه‌ریزی، بخشی از نیاز آبی بخش صنعت را تأمین کند.

احمدرضا محمدی‌ده‌چشمه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در زمینه استفاده از آب بازیافتی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۶۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید آب بازیافتی در استان تهران وجود دارد و بخشی از این ظرفیت در بخش‌های کشاورزی، صنعت و فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: از این میزان، حدود ۳۳۰ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی، ۷۰ میلیون مترمکعب در صنعت و ۴۵ میلیون مترمکعب در فضای سبز شهری مصرف می‌شود.

محمدی‌ده‌چشمه با اشاره به جایگاه آب بازیافتی در تأمین آب صنایع گفت: در برنامه هفتم توسعه، تأمین آب مورد نیاز صنایع از منابع آبی نامتعارف مورد تأکید قرار گرفته است و این موضوع، زمینه استفاده بیشتر از آن را در بخش صنعت فراهم کرده است.

وی ادامه داد: تقریباً همه صنایع استان تهران، به‌جز صنایع غذایی و دارویی، قابلیت استفاده از آب بازیافتی را دارند و بسته به نوع فرآیند تولید، ممکن است به تصفیه تکمیلی نیاز داشته باشند.

معاون بهره‌برداری و توسعه طرح‌های فاضلاب آبفای استان تهران، استفاده از آب بازیافتی را برای صنعت از منظر پایداری تولید حائز اهمیت دانست و گفت: مهم‌ترین اثر استفاده از این منبع برای صنعت، ایجاد یک منبع پایدار و قابل برنامه‌ریزی است تا چرخه تولید کمتر تحت تأثیر محدودیت‌های منابع آب قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه استفاده در پالایشگاه تهران افزود: این مجموعه در حال حاضر از پساب استفاده می‌کند و متناسب با نیاز فرآیندهای خود، تصفیه بیشتری روی آن انجام می‌دهد.

محمدی‌ده‌چشمه تأکید کرد: آب بازیافتی در مقایسه با منابع آب سطحی و زیرزمینی، قابلیت برنامه‌ریزی بیشتری دارد؛ زیرا حتی در شرایط خشکسالی، با تداوم تولید فاضلاب شهری، امکان تولید آب بازیابی نیز وجود خواهد داشت.

وی درباره زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه در بخش مصرف، گفت: در بخش صنعت، ایجاد زیرساخت متناسب با نوع مصرف بر عهده مصرف‌کننده است و در حوزه فضای سبز نیز برای انتقال آب بازیافتی به شبکه مصرف، توسعه زیرساخت‌های انتقال ضروری است.

معاون بهره‌برداری و توسعه طرح‌های فاضلاب آبفای استان تهران همچنین از افزایش ۱۱۸ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید پساب در استان تا پایان امسال خبر داد و گفت: این افزایش ظرفیت با بهره‌برداری از واحدهای هفتم و هشتم تصفیه‌خانه جنوب تهران، فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب پرند، توسعه تصفیه‌خانه شهرک غرب و تصفیه‌خانه‌های رودهن و بومهن محقق خواهد شد.

وی افزود: طی سال گذشته نیز پروژه‌هایی با ظرفیت مجموع ۸۰ میلیون مترمکعب در سال آغاز شده که عمده آنها شامل طرح‌های شهر آفتاب، خرگوش‌دره، پاکدشت و قرچک است و پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها تا پایان برنامه هفتم (سال ۱۴۰۷) به بهره‌برداری برسند.

محمدی‌ده‌چشمه از اجرای طرح‌های جدید برای تأمین آب فضای سبز نیز خبر داد و گفت: شهرداری تهران با همکاری شرکت آب و فاضلاب، سه تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت مجموع ۱۰۰ میلیون مترمکعب را برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز در دست اجرا دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت اقتصادی استفاده از پساب اظهار کرد: مهم‌ترین مزیت این منبع برای صنعت، استمرار و پایداری تولید است و در شرایطی که محدودیت منابع آب متعارف تشدید می‌شود، استفاده از منابع نامتعارف می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار آب صنایع داشته باشد.

معاون بهره‌برداری و توسعه طرح‌های فاضلاب آبفای استان تهران خاطرنشان کرد: آب می‌تواند پس از تصفیه و آماده‌سازی، بارها در چرخه مصرف مورد استفاده قرار گیرد و توسعه این رویکرد در کشور ما نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های واحد و ورود آب بازیابی به چرخه تولید است.

محمدی‌ده‌چشمه با تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی تخصصی آب گفت: با توجه به تداوم خشکسالی، استفاده از آب بازیابی می‌تواند برای بخش صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و لازم است استانداردها و سازوکارهای تخصصی لازم برای استفاده ایمن و پایدار از این منابع بیش از گذشته توسعه یابد.

منبع: شرکت آب و فاضلاب

برچسب ها: پساب ، آب و فاضلاب
خبرهای مرتبط
۱۳۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد
بیش از ۸ هزار انشعاب آب و فاضلاب در خراسان جنوبی واگذار شد
تولید ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اختلاف یک میلیارد تومانی قیمت مسکن بین مناطق تهران
سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واریز می‌شود
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۳۰ تا ۷۵۰ هزار تومان رسید
ناترازی بانک‌ها؛ از اضافه‌برداشت تا فشار بر سفره مردم
تولید ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی
کاهش ۱۵ درصدی مصرف لبنیات در کشور
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راهبردی در برابر بحران آب
ذخایر سد‌های تهران به ۴۱۲ میلیون مترمکعب رسید
آخرین اخبار
افزایش ۲۱ هزار و ۸۱۳ واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌گیری با کارت بانکی در تهران تا پایان مهر
افزایش تولیدات واحدهای صنعتی در کشور از طریق پرداخت وام بازسازی
پساب در مسیر جایگزینی آب صنایع
نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
تقویت زیرساخت‌های ایمنی و تبادل دانش فنی در حوزه تست خودرو
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
سهم اشخاص حقوقی از مالیات به ۳۹ درصد رسید
۴۲ میلیارد دلار؛ ارزش تجارت جهانی سنگ/ سهم ایران همچنان ناچیز است
فاز نخست بازسازی نیروگاه طرشت مهرماه امسال به پایان می‌رسد
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
ورود بانک‌ها به اقتصاد دیجیتال باید نظارت شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵
رشد ۲۰ درصدی تولید حبوبات نسبت به سال قبل
برنامه پروازی برای انجام پروازهای نجف به فرودگاه امام اعلام نشده است
سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واریز می‌شود
تجدیدپذیرها؛ حلقه جدید معماری امنیت انرژی ایران
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پایداری شبکه برق در شرایط بحران را افزایش می‌دهد+فیلم
ذخایر سد‌های تهران به ۴۱۲ میلیون مترمکعب رسید
خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ راه حلی برای جبران زیان مرغدار
کاهش ۱۵ درصدی مصرف لبنیات در کشور
تولید ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی
اختلاف یک میلیارد تومانی قیمت مسکن بین مناطق تهران
ناترازی بانک‌ها؛ از اضافه‌برداشت تا فشار بر سفره مردم
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راهبردی در برابر بحران آب
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۳۰ تا ۷۵۰ هزار تومان رسید
صعودی بودن روند تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
شنبه بسیاری از نقاط کشور بارانی می شود
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه
صدور مجوز‌های پرواز عراق قطعی نشده است