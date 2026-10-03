\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0628\u06cc\u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u0631\u0648\u06cc\u0627\u06cc \u0648\u0637\u0646 \u0641\u0631\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0642\u0634 \u0628\u0631 \u0622\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n