باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم

مردم ایران رویای وطن‌فروشان را به کابوس تبدیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمعات و حضور بیشمار مردم ایران پای کار انقلاب، رویای وطن فروشان را نقش بر آب کرده است.

مطالب مرتبط
رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم
young journalists club

کودک ۸ ماهه‌ای که پای ثابت تجمعات شبانه است + فیلم

رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم
young journalists club

خاکریزی که بانوان عهده‌دار فرماندهی آن هستند + فیلم

رویای ناکام وطن‌فروشان و بن‌بست آنها + فیلم
young journalists club

پیام یک ایرانی ساکن انگلیس به هموطنان خود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم
۸۲۰

خیابان‌های مادریگراس اسپانیا به رودخانه تبدیل شد + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
حمله پهپادی روسیه به پل‌های کی‌یف + فیلم
۷۹۵

حمله پهپادی روسیه به پل‌های کی‌یف + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
سیلی سخت‌تر؛ از رشادت‌های شهید سلیمانی تا خروج آمریکا از عراق + فیلم
۶۳۷

سیلی سخت‌تر؛ از رشادت‌های شهید سلیمانی تا خروج آمریکا از عراق + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم
۶۳۶

حکم اعدام یکی از لیدر‌های مسلح کودتای دی در شهرکرد اجرا شد + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
ادامه درگیری‌های گسترده در فرانسه + فیلم
۵۶۶

ادامه درگیری‌های گسترده در فرانسه + فیلم

۱۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha