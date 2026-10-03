نماینده مجلس گفت: اقدام دولت برای تأمین مالی صنایع آسیب‌دیده و فراهم کردن زمینه پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به این واحد‌ها می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های تولیدی کمک کند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - طبق اعلام کارشناسان و نمایندگان مجلس آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده، می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن بخش‌های مختلف تولید به چرخه فعالیت ایفا کند. آسیب به واحد‌های تولیدی فقط یک بنگاه را متوقف نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد زنجیره‌ای از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه و خدمات وابسته را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی این واحدها، اختلال ایجادشده در زنجیره تولید کاهش یافته و ظرفیت‌های از دست‌رفته به تدریج به مدار تولید بازمی‌گردد.

یکی از آثار مهم این فرآیند، کاهش وابستگی به واردات است. هرچه ظرفیت تولید داخلی سریع‌تر احیا و تقویت شود، نیاز به تأمین کالا‌ها و محصولات جایگزین از خارج کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه فشار کمتری بر منابع ارزی کشور وارد خواهد شد. از سوی دیگر، بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید به افزایش عرضه کالا در بازار داخلی کمک می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند از شکل‌گیری کمبود‌های ناشی از کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کرده و ثبات بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد کند.

امیر حیات مقدم،  نماینده  مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: واحدهای تولیدی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، با خسارت‌های جدی مواجه شده‌اند و در کنار هزینه‌های بازسازی، با مشکل نقدینگی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین حمایت دولت از این صنایع و اختصاص تسهیلات مناسب و کم‌بهره برای بازسازی و نوسازی آنها ضروری است.

وی افزود: اقدام دولت برای تأمین مالی صنایع آسیب‌دیده و فراهم کردن زمینه پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به این واحدها اقدام خوبی است و می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک کند. 

او گفت: این منابع باید در سریع‌ترین زمان ممکن و بر اساس اولویت به واحدهای آسیب‌دیده اختصاص پیدا کند تا برای بازگشت به چرخه تولید آماده شوند.

حیات مقدم با اشاره به اینکه در این زمینه بانک‌ها نیز باید در کنار دولت قرار گیرند و فرآیند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند گفت: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید هماهنگی لازم را برای فعال شدن ظرفیت بانک‌ها و جلوگیری از طولانی شدن روند پرداخت‌ها ایجاد کنند، چرا که بروکراسی و تأخیر در تأمین منابع می‌تواند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را با مشکل مواجه کند.

وی  تأکید کرد: حمایت مالی از صنایع آسیب‌دیده تنها برای جبران خسارت‌های گذشته نیست، بلکه اقدامی برای حفظ تولید، اشتغال و زنجیره‌های تأمین کشور است. هرچه این واحدها سریع‌تر بازسازی و نوسازی شوند، ظرفیت تولید نیز زودتر به شرایط عادی بازمی‌گردد و وابستگی کشور به واردات برخی کالاها و مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند و فرآیند احیا تولیدات صنعتی کشور و کاهش اختلال در زنجیره عرضه اقتصاد تسریع بخشیده شود.

پیش از این هم سعید شجاعی معاون وزیر صمت با اشاره به عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» گفت: با وجود اینکه میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته عبور کرده، حدود ۶۰ درصد واحد‌های معرفی‌شده از سوی وزارت صمت نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد بهره‌مند شدند.

وی اظهار داشت: این بسته در سال گذشته، جهت سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شد، هدف این مصوبه آن بود که بخشی از تلاطم‌ها و آسیب‌هایی که در پی تغییر سیاست ارزی ممکن بود در زنجیره‌های تولید ایجاد شود، جبران و آثار آن به حداقل برسد

برچسب ها: واحدهای تولیدی ، صنایع
خبرهای مرتبط
کاهش ۵۵ میلیارد مترمکعبی تولید سالانه گاز/ هشدار درباره افزایش سهم ناترازی انرژی در کشور
تداوم و تولید پایدار سوخت در پالایشگاه تهران
راهکار‌های قانونی تأمین مالی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اختلاف یک میلیارد تومانی قیمت مسکن بین مناطق تهران
سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واریز می‌شود
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۳۰ تا ۷۵۰ هزار تومان رسید
ناترازی بانک‌ها؛ از اضافه‌برداشت تا فشار بر سفره مردم
تولید ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی
کاهش ۱۵ درصدی مصرف لبنیات در کشور
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راهبردی در برابر بحران آب
ذخایر سد‌های تهران به ۴۱۲ میلیون مترمکعب رسید
آخرین اخبار
افزایش ۲۱ هزار و ۸۱۳ واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌گیری با کارت بانکی در تهران تا پایان مهر
افزایش تولیدات واحدهای صنعتی در کشور از طریق پرداخت وام بازسازی
پساب در مسیر جایگزینی آب صنایع
نرخ بهره بین بانکی برای ششمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
تقویت زیرساخت‌های ایمنی و تبادل دانش فنی در حوزه تست خودرو
ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
سهم اشخاص حقوقی از مالیات به ۳۹ درصد رسید
۴۲ میلیارد دلار؛ ارزش تجارت جهانی سنگ/ سهم ایران همچنان ناچیز است
فاز نخست بازسازی نیروگاه طرشت مهرماه امسال به پایان می‌رسد
فروش ارز در شعب منتخب بانک‌ها آغاز شد
ورود بانک‌ها به اقتصاد دیجیتال باید نظارت شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ مهر ۱۴۰۵
رشد ۲۰ درصدی تولید حبوبات نسبت به سال قبل
برنامه پروازی برای انجام پروازهای نجف به فرودگاه امام اعلام نشده است
سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واریز می‌شود
تجدیدپذیرها؛ حلقه جدید معماری امنیت انرژی ایران
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پایداری شبکه برق در شرایط بحران را افزایش می‌دهد+فیلم
ذخایر سد‌های تهران به ۴۱۲ میلیون مترمکعب رسید
خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ راه حلی برای جبران زیان مرغدار
کاهش ۱۵ درصدی مصرف لبنیات در کشور
تولید ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب بازیافتی
اختلاف یک میلیارد تومانی قیمت مسکن بین مناطق تهران
ناترازی بانک‌ها؛ از اضافه‌برداشت تا فشار بر سفره مردم
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راهبردی در برابر بحران آب
قیمت هر کیلو دام زنده به ۷۳۰ تا ۷۵۰ هزار تومان رسید
صعودی بودن روند تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
شنبه بسیاری از نقاط کشور بارانی می شود
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه
صدور مجوز‌های پرواز عراق قطعی نشده است