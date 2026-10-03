باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - طبق اعلام کارشناسان و نمایندگان مجلس آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده، میتواند نقش مهمی در بازگرداندن بخشهای مختلف تولید به چرخه فعالیت ایفا کند. آسیب به واحدهای تولیدی فقط یک بنگاه را متوقف نمیکند، بلکه در بسیاری از موارد زنجیرهای از تأمینکنندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه و خدمات وابسته را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. با تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی این واحدها، اختلال ایجادشده در زنجیره تولید کاهش یافته و ظرفیتهای از دسترفته به تدریج به مدار تولید بازمیگردد.
یکی از آثار مهم این فرآیند، کاهش وابستگی به واردات است. هرچه ظرفیت تولید داخلی سریعتر احیا و تقویت شود، نیاز به تأمین کالاها و محصولات جایگزین از خارج کاهش پیدا میکند و در نتیجه فشار کمتری بر منابع ارزی کشور وارد خواهد شد. از سوی دیگر، بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید به افزایش عرضه کالا در بازار داخلی کمک میکند؛ موضوعی که میتواند از شکلگیری کمبودهای ناشی از کاهش ظرفیت تولید جلوگیری کرده و ثبات بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد کند.
امیر حیات مقدم، نماینده مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع آسیبدیده در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: واحدهای تولیدی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، با خسارتهای جدی مواجه شدهاند و در کنار هزینههای بازسازی، با مشکل نقدینگی نیز دستوپنجه نرم میکنند؛ بنابراین حمایت دولت از این صنایع و اختصاص تسهیلات مناسب و کمبهره برای بازسازی و نوسازی آنها ضروری است.
وی افزود: اقدام دولت برای تأمین مالی صنایع آسیبدیده و فراهم کردن زمینه پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به این واحدها اقدام خوبی است و میتواند به حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور کمک کند.
او گفت: این منابع باید در سریعترین زمان ممکن و بر اساس اولویت به واحدهای آسیبدیده اختصاص پیدا کند تا برای بازگشت به چرخه تولید آماده شوند.
حیات مقدم با اشاره به اینکه در این زمینه بانکها نیز باید در کنار دولت قرار گیرند و فرآیند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند گفت: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید هماهنگی لازم را برای فعال شدن ظرفیت بانکها و جلوگیری از طولانی شدن روند پرداختها ایجاد کنند، چرا که بروکراسی و تأخیر در تأمین منابع میتواند بازسازی واحدهای آسیبدیده را با مشکل مواجه کند.
وی تأکید کرد: حمایت مالی از صنایع آسیبدیده تنها برای جبران خسارتهای گذشته نیست، بلکه اقدامی برای حفظ تولید، اشتغال و زنجیرههای تأمین کشور است. هرچه این واحدها سریعتر بازسازی و نوسازی شوند، ظرفیت تولید نیز زودتر به شرایط عادی بازمیگردد و وابستگی کشور به واردات برخی کالاها و مواد اولیه کاهش پیدا میکند و فرآیند احیا تولیدات صنعتی کشور و کاهش اختلال در زنجیره عرضه اقتصاد تسریع بخشیده شود.
پیش از این هم سعید شجاعی معاون وزیر صمت با اشاره به عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» گفت: با وجود اینکه میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته عبور کرده، حدود ۶۰ درصد واحدهای معرفیشده از سوی وزارت صمت نتوانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند و تنها ۴۰ درصد بهرهمند شدند.
وی اظهار داشت: این بسته در سال گذشته، جهت سیاست ارزی دولت تصویب و ابلاغ شد، هدف این مصوبه آن بود که بخشی از تلاطمها و آسیبهایی که در پی تغییر سیاست ارزی ممکن بود در زنجیرههای تولید ایجاد شود، جبران و آثار آن به حداقل برسد