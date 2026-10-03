فرمانده کل سپاه در پیامی نوشت: فراجا امروز نماد پلیس مقتدر، هوشمند، حرفه‌ای و متکی به پشتوانه مردمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام سرلشکر احمد وحیدی به مناسبت فرا رسیدن هفته انتظامی خطاب به سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است: فرارسیدن هفته انتظامی ـ یادآور مجاهدت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های جان‌برکفان سبزپوش عرصه نظم و امنیت ـ را به جنابعالی، فرماندهان، مدیران و آحاد کارکنان خدوم فراجا و خانواده‌های مکرم آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

در ادامه این پیام آمده است: انتخاب شایسته شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز»، برای هفته انتظامی در سال ۱۴۰۵ تنها یک عنوان نیست؛ میثاقی راهبردی است که در آن، مجاهدت پلیس ضامن سرافرازی ایران اسلامی و پیوند ناگسستنی میان ملت مبعوث شده و مدافعان امنیت تعریف شده است.

فرمانده کل سپاه در پیام خود آورده است: فراجا امروز نماد پلیس مقتدر، هوشمند، حرفه‌ای و متکی به پشتوانه مردمی است که با تکیه بر نیروی انسانی مؤمن و انقلابی، توانسته است برخلاف تصور و نیات شیطانی اردوگاه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی پایدارسازی امنیت و آرامش اجتماعی را در هم‌افزایی با سایر نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی در سراسر میهن اسلامی تحکیم بخشد.

در ادامه این پیام آمده است: یاد، نام و خاطره و حماسه آفرینی‌های شهیدان، جانبازان و ایثارگران فراجا در هشت سال دفاع مقدس، و بویژه در جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکایی ـ صهیونی و نبرد‌های پس از آن و همچنین تمامی میدان‌های خطیر دفاع از امنیت و انتظام جامعه و مقابله با اشرار، قاچاقچیان، مفسدان اقتصادی و مخلان نظم و امنیت که همواره سدی محکم در برابر ناامنی و بی‌نظمی بوده‌اند و با اقتدار توأم با رأفت اسلامی، امنیت را برای ملت شریف ایران به ارمغان آورده‌اند، را گرامی داشته و در برابر عظمت آنان، خاضعانه سر تعظیم فرود می‌آوریم.

سرلشکر وحیدی در پیام خود تاکید کرده است: دوام توفیق جنابعالی و یکایک سبزپوشان فراجا، از پایتخت ایرانِ عزیز تا مرز‌های میهن اسلامی و شهر‌ها و روستاها، در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، تمسک به میراث امامین کبیر و شهید انقلاب و تبعیت از تدابیر حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سپاه

برچسب ها: سردار وحیدی ، فراجا
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