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پیشگیری از کبد چرب از کودکی با عادت‌های سالم غذایی + فیلم

عادت‌های غذایی از کودکی شکل می‌گیرند و کاهش مصرف نوشابه‌های قندی و شیرینی‌ها در کنار افزایش مصرف سبزیجات و مواد غذایی سالم، می‌تواند به حفظ سلامت کبد کودک کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوشابه‌های قندی و مصرف زیاد خوراکی‌های شیرین از عادت‌هایی هستند که باید از برنامه غذایی کودک حذف یا محدود شوند؛ در مقابل، سبزیجات، خیار، گوجه، کاهو، گردو و سایر خوراکی‌های سالم می‌توانند جای بیشتری در سفره کودک داشته باشند.

ذائقه کودک از سال‌های نخست زندگی ساخته می‌شود و عادت‌های غذایی این دوره می‌توانند تا بزرگسالی ادامه پیدا کنند؛ بنابراین برای پیشگیری از مشکلاتی مانند کبد چرب، آموزش و ایجاد عادات غذایی سالم باید از کودکی آغاز شود.

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