باشگاه خبرنگاران جوان - نوشابه‌های قندی و مصرف زیاد خوراکی‌های شیرین از عادت‌هایی هستند که باید از برنامه غذایی کودک حذف یا محدود شوند؛ در مقابل، سبزیجات، خیار، گوجه، کاهو، گردو و سایر خوراکی‌های سالم می‌توانند جای بیشتری در سفره کودک داشته باشند.

ذائقه کودک از سال‌های نخست زندگی ساخته می‌شود و عادت‌های غذایی این دوره می‌توانند تا بزرگسالی ادامه پیدا کنند؛ بنابراین برای پیشگیری از مشکلاتی مانند کبد چرب، آموزش و ایجاد عادات غذایی سالم باید از کودکی آغاز شود.