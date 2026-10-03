بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - نوشابههای قندی و مصرف زیاد خوراکیهای شیرین از عادتهایی هستند که باید از برنامه غذایی کودک حذف یا محدود شوند؛ در مقابل، سبزیجات، خیار، گوجه، کاهو، گردو و سایر خوراکیهای سالم میتوانند جای بیشتری در سفره کودک داشته باشند.
ذائقه کودک از سالهای نخست زندگی ساخته میشود و عادتهای غذایی این دوره میتوانند تا بزرگسالی ادامه پیدا کنند؛ بنابراین برای پیشگیری از مشکلاتی مانند کبد چرب، آموزش و ایجاد عادات غذایی سالم باید از کودکی آغاز شود.