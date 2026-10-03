باشگاه خبرنگاران جوان - سردار" حسین حسن پور" در آیین افتتاحیه برنامه‌های هفته انتظامی ۱۴۰۵ که با حضوراستاندار گیلان، اعضای شورای تأمین استان، مسئولان استانی و کارکنان انتظامی در سالن اجتماعات شهدا فراجا برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره ۸ هزار شهید استان و ۴۸۳ شهید انتظامی، شعار" پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز" را یک راهبرد عملیاتی برای سال جاری دانست و با بیان اینکه پلیس یک نهاد خدمتگزار است که تحقق امنیت را با تکیه بر تعامل و مشارکت مردم دنبال می‌کند، افزود: سازمان انتظامی امروز در حوزه‌های علمی، تخصصی، اخلاق حرفه‌ای و جلب رضایت عمومی، عملکردی پیشرو دارد و از این ظرفیت‌ها برای انجام مأموریت‌های خود بهره می‌برد.

سردار حسین حسن‌پور با اشاره به دستاورد‌های پلیس گیلان در ۶ ماهه نخست سال جاری، با بیان اینکه استان گیلان در بخش پیشگیری از وقوع سرقت موفق به کسب رتبه اول در سطح کشور شده است، افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما، ۹۰ درصد از سرقت‌های به وقوع پیوسته در استان کشف شده و مجرمان به دست قانون سپرده شده‌اند.

وی در حوزه مقابله با مواد مخدر و قاچاق نیز با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته و بالغ بر یک‌تن و پانصد کیلوگرم انواع مواد مخدر ضبط شده است، افزود: در حوزه برخورد با کالا‌های قاچاق و احتکاری نیز در تمامی شاخص‌ها شاهد افزایش کشفیات هستیم که نشان‌دهنده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس استان است.

فرمانده انتظامی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی، با بیان اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه هیچ‌گونه عرض اندامی به اراذل و اوباش داده نخواهد شد، افزود: به دنبال تعرض به یک روحانی در شهرستان رشت، فرد ضارب در کمتر از ۲۴ ساعت با عملیات پیچیده پلیسی شناسایی و دستگیر شد که این نشان‌دهنده اقتدار و سرعت عمل پلیس در برخورد با هنجارشکنان است.

سردار حسن‌پور در حوزه ترافیکی نیز با بیان اینکه استان گیلان با ورود بیش از ۱۰ میلیون خودرو و تردد بیش از ۳۰ میلیون مسافر، نیازمند مدیریت دقیق امنیتی و ترافیکی است، افزود: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه، مصدومان حوادث جاده‌ای ۱۴ درصد کاهش یافته است.

وی در پایان با اشاره به عملکرد سامانه ۱۹۷ و تقدیر مردم از عملکرد پلیس، با بیان اینکه ارتباط مردم با پلیس از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ بسیار تنگاتنگ است و بیش از ۴۰۰ هزار تماس در شش ماه اخیر منجر به عملیات پلیسی شده است، افزود: مجموعه انتظامی استان گیلان علاوه بر مأموریت‌های امنیتی، در حوزه‌های فرهنگی و قرآنی نیز توفیقات چشمگیری کسب کرده که کسب رتبه‌های برتر کشوری در مسابقات قرآنی و نهج‌البلاغه میان نیرو‌های مسلح، بخشی از این موفقیت‌ها است. گفتنی است در هفته انتظامی امسال، بیش از ۱۱۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و خدمات‌رسانی در سطح استان گیلان اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است در این مراسم از تعدادی از کارکنان نمونه، ترفیع بگیر و بازنشست تجلیل به عمل آمد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس