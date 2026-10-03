باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مهدی کربلایی،دهیار روستای طایقان در گفتوگو با خبرنگار ما با تشریح ظرفیتها و آخرین وضعیت روستای طایقان اظهار داشت: طایقان منطقهای نامآشنا نه تنها در استان قم بلکه در سطح کشور است که در جنوب غربی استان، بخش سلفچگان شهرستان قم و در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از شهر مقدس قم در جوار رودخانه قمرود واقع شده است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی این منطقه افزود: این روستا با پیشینهای بیش از هزار سال، از آثار و ابنیه تاریخی ارزشمندی نظیر پل تاریخی طایقان برخوردار است و در کنار این سبقه کهن، همواره از مردمی همراه، ولایتمدار و پایکار در تمامی رویدادهای فرهنگی و اجتماعی روز کشور بهرهمند بوده است.
رشد ۲.۵ برابری جمعیت و شکلگیری مهاجرت معکوس
دهیار طایقان در ادامه به دگرگونی شاخصهای جمعیتی منطقه پرداخت و تصریح کرد: بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت طایقان یک هزار و ۲۰۰ نفر در قالب ۳۶۵ خانوار ثبت شده بود، اما امروز با شکلگیری پدیده مثبت «مهاجرت معکوس»، جمعیت روستا به حدود ۳ هزار نفر و شمار خانوارها به بیش از ۹۵۰ خانوار افزایش یافته است.
کربلایی معیشت و اقتصاد بومی طایقان را مورد توجه قرار داد و گفت: شغل و ممر درآمد اصلی اهالی منطقه از دیرباز کشاورزی و دامداری سنتی (دام سبک) بوده و انار و فرآوردههای مرغوب آن بهویژه رب انار، از برجستهترین محصولات باغی این دیار به شمار میرود؛ با این حال همگام با موج مهاجرتهای سالهای اخیر، تنوع شغلی چشمگیری در ساختار اقتصادی روستا ایجاد شده است.
طرح نهضت ملی مسکن و جهش تاریخی طایقان
وی الحاق پروژههای مسکن حمایتی را نقطه عطف توسعه این منطقه دانست و خاطرنشان کرد: با جانمایی و اجرای سایت نهضت ملی مسکن در این محدوده، ساخت حدود ۴ هزار واحد مسکونی در طایقان در دستور کار قرار گرفته است؛ تحولی کمسابقه در سطح کشور که جهشی بزرگ در شاخصهای توسعه، خدماترسانی و زیست بوم جمعیتی این روستا پدید خواهد آورد.