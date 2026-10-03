باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی اظهار کرد: رباتهای امدادگر به دوربینها، حسگرهای حرارتی، صوتی، گازسنج و سایر حسگرهای تخصصی مجهز هستند و میتوانند در محیطهایی که ورود اولیه امدادگران با خطر همراه است، بهعنوان نخستین ابزار شناسایی و ارزیابی محل حادثه وارد عمل شوند.
وی افزود: یکی از کاربردهای مهم این رباتها، جستوجوی زیر آوار است، بهگونهای که ربات میتواند بخشهایی از محیط حادثه را پیش از ورود نیروهای انسانی بررسی کرده و اطلاعات بهدستآمده را برای تصمیمگیری دقیقتر در اختیار تیمهای امدادی قرار دهد.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر ادامه داد: جستوجو در مناطق کوهستانی و جنگلی، بررسی نقاط صعبالعبور و شناسایی شرایط محیطی از دیگر زمینههای استفاده از این تجهیزات است و تصاویر و دادههای جمعآوریشده میتواند بهصورت زنده برای تیمهای عملیاتی ارسال شود.
محمودی تصریح کرد: دریافت اطلاعات لحظهای از محیط حادثه به امدادگران کمک میکند شرایط را سریعتر تحلیل کرده، درباره نحوه ورود و ادامه عملیات تصمیمگیری کنند و اولویتهای عملیاتی را با دقت بیشتری تعیین کنند.
وی گفت: استفاده از این فناوری، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در جستوجو، میتواند ریسک عملیات را کاهش داده و ایمنی امدادگران را افزایش دهد، چراکه در مرحله نخست، اطلاعات محیط توسط ربات جمعآوری میشود و امدادگران با شناخت بیشتری از وضعیت محل وارد عملیات میشوند.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: رباتهای امدادگر جایگزین نیروهای انسانی نیستند، بلکه بهعنوان ابزاری فناورانه در کنار امدادگران قرار میگیرند تا توان تیمهای عملیاتی در مواجهه با حوادث پیچیده و محیطهای پرخطر افزایش یابد.
محمودی با اشاره به توسعه استفاده از فناوریهای نوین در سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر افزود: این رباتهای جدید، ظرفیت تازهای برای پشتیبانی از عملیاتهای امدادونجات ایجاد کردهاند و میتوانند در مراحل مختلف جستوجو و ارزیابی محیط، اطلاعات ارزشمندی در اختیار امدادگران قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: روند توسعه این تجهیزات در جمعیت هلالاحمر ادامه دارد و بهزودی تعداد رباتهای امدادگر در کشور به ۱۰۰ دستگاه خواهد رسید، ظرفیتی که میتواند نقش مؤثری در ارتقای آمادگی، سرعت پاسخگویی و ایمنی عملیاتهای امدادونجات داشته باشد.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشاره به نقش مکمل فناوریهای نوین در عملیاتهای امدادی اظهار کرد: رباتهای امدادگر در کنار انواع پهپادها، دستگاههای زندهیاب و سگهای جستوجو و نجات، مجموعهای از ظرفیتهای تخصصی و مکمل را برای شناسایی و دسترسی به مصدومان فراهم میکنند و این تجهیزات در اختیار نجاتگران ماهر هلالاحمر قرار میگیرد تا با بهرهگیری از پیشرفتهترین فناوریهای روز دنیا، عملیاتهای امدادونجات را با ایمنی، سرعت و دقت بیشتری انجام دهند و در خدمت ملت مؤمن و شجاع ایران اسلامی باشند.
منبع: سازمان امداد و نجات