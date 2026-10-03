خطا‌های جزئی در اندازه‌گیری فشار خون می‌تواند بر تشخیص و درمان تأثیر بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک پزشک عمومی هشدار داده است که خطا‌های به‌ظاهر جزئی هنگام اندازه‌گیری فشار خون می‌تواند منجر به تشخیص اشتباه فشار خون بالا در برخی افراد شود.

او توضیح داد که وضعیت بدن و نحوه قرارگیری بازوی بیمار در حین معاینه می‌تواند تأثیر بسزایی بر دقت عدد به‌دست‌آمده داشته باشد.

سرویس سلامت همگانی انگلیس (NHS) توصیه می‌کند که پیش از اندازه‌گیری فشار خون، فرد حداقل پنج دقیقه در حالت آرام بنشیند؛ به‌طوری‌که به کمر تکیه داده باشد، کف پا‌ها کاملاً روی زمین قرار گیرد و بازو روی سطحی ثابت و هم‌سطح با قلب قرار گرفته باشد. با این حال، این دستورالعمل‌ها همیشه در مراکز درمانی — به‌ویژه مراکز شلوغ — رعایت نمی‌شوند و این امر می‌تواند به ثبت اعداد نادرست و اتخاذ تصمیمات درمانی نامناسب منجر شود.

روزنامه *دیلی میل* به نقل از دکتر دین اگت، پزشک عمومی NHS، گزارش داد که اندازه‌گیری دقیق فشار خون برای شناسایی افراد در معرض خطر عوارض ناشی از فشار خون بالا و اطمینان از دریافت درمان صحیح توسط آنها، امری حیاتی است.

او افزود که درمان بیش‌ازحد (افراط در درمان) و عوارض جانبی دارو‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد، به‌ویژه در بیمارانی که از نظر سلامتی در معرض خطر بیشتری هستند؛ وی خاطرنشان کرد که تکنیک‌های نادرست اندازه‌گیری می‌تواند منجر به تصمیمات درمانی نامناسب شده و بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر بگذارد.

این هشدار در پی مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴ توسط محققان «جانز هاپکینز مدیسین» (Johns Hopkins Medicine) مطرح شد؛ مطالعه‌ای که بر روی ۱۳۳ بزرگسال ۱۸ تا ۸۰ ساله انجام گرفت و تأثیر وضعیت قرارگیری بازو بر دقت اندازه‌گیری فشار خون را بررسی کرد. نتایج نشان داد که رها کردن بازو بدون تکیه‌گاه و آویزان نگه داشتن آن در کنار بدن، باعث افزایش حدود ۶.۵ میلی‌متر جیوه در فشار سیستولیک (عدد بالاتر در اندازه‌گیری فشار خون) و افزایش حدود ۴.۴ میلی‌متر جیوه در فشار دیاستولیک می‌شود. قرار دادن بازو روی ران‌ها نیز موجب افزایش حدود ۴ میلی‌متر جیوه در فشار سیستولیک می‌شد.

محققان معتقدند که این تفاوت‌ها می‌تواند به اندازه‌ای قابل‌توجه باشد که بر تصمیم‌گیری‌ها در خصوص تشخیص فشار خون بالا در برخی بیماران تأثیر بگذارد.

گمان می‌رود که آویزان نگه داشتن بازو باعث انقباض عضلانی و افزایش موقت فشار خون می‌شود، در حالی که قرار دادن آن روی ران‌ها ممکن است فاصله بین بازو و قلب را افزایش داده و از این طریق بر عدد اندازه‌گیری‌شده تأثیر بگذارد.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: فشار خون ، فشار خون بالا ، اندازه گیری فشار خون
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