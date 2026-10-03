باشگاه خبرنگاران جوان - آرش قنبری شنبه در جریان بازدید میدانی از روند پیشرفت این طرح بیان کرد: سیل‌بندهای «یشانسخی» و «خماس» شعبیه شوشتر اهمیت راهبردی در تقویت پدافند غیرعامل منطقه با توجه به پیش بینی وقوع سیلاب با فعالیت پدیده ال نینو دارد.

وی بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی و رفع موانع موجود تاکید کرد و افزود: برای اجرای هر چه سریعتر این طرح هماهنگی حداکثری میان تمامی مجموعه‌های مرتبط برای پیشبرد سریع‌تر طرح حایز اهمیت است.

قنبری یادآور شد: این طرح از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی تامین مالی می‌شود و نیازمند پیگیری مستمر برای تکمیل طرح است تا بتوان از حداکثر ظرفیت آن برای حفاظت از دارایی‌های کشاورزی مردم منطقه بهره‌مند شد.

فرماندار شوشتر با تاکید بر ضرورت رفع چالش‌های مالی و اداری، دستورالعمل‌های لازم را برای ارتقای سرعت کار و جلوگیری از هرگونه تاخیر در روند اجرایی طرح صادر کرد.

در سیلاب سال ۱۳۹۸ خوزستان، ۵۰ کیلومتر از محورهای بخش شعیبیه شهرستان شوشتر به زیر آب رفت و تخریب شد.

پدیده اقلیمی «ال‌نینو» از ماه‌های گذشته در گزارش‌های هواشناسی و اقلیمی مورد توجه قرار گرفته و احتمال تغییر الگوی بارش و وقوع بارش‌های زودهنگام و شدید در برخی مناطق، ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی را افزایش داده است.

دستگاه‌های متولی در خوزستان نیز با توجه به پیامدهای احتمالی این پدیده بر سلامت، آب، محیط‌زیست و زیرساخت‌ها بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آمادگی برای مواجهه با شرایط احتمالی تاکید کرده‌اند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شوشتر