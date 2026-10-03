شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود حقوق و مزایای معلمان گلایه کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شغل معلمی یکی از شغل‌های مهم و اثرگذار در جامعه است. این شغل به آنها این امکان را می‌دهد تا دانش و اطلاعات خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. اما جمعی از معلمان از کمبود حقوق و مزایای خود گلایه کردند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از مسئولان مربوطه خواستاریم برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید فرهنگیان و کاهش فاصله درآمد آنها خواستار افزایش حقوق این قشر زحمتکش و فرهیخته هستیم.
همچنین، جهت فاصله گرفتن فرهنگیان از شغل‌های دوم و سوم و ارتقای وضعیت آموزشی کشور، خواهشمندیم این موضوع را پیگیری کنید.

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برچسب ها: آموزش و پرورش ، معلمان ، حقوق و مزایا
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