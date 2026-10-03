باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به تکلیف قانونی برای افزایش سهم استفاده از کارتهای شخصی در فرآیند سوختگیری اظهار کرد: در سالهای گذشته استفاده از کارت سوخت شخصی به دلیل مشکلاتی مانند فراموش کردن کارت، محدودیتهای کارتهای اضطراری و معطل شدن مردم در جایگاهها، با چالشهایی همراه بود.
وی افزود: به همین دلیل طرح «شناسهدار کردن» فرآیند سوختگیری و استفاده از کارت بانکی به عنوان روش مکمل طراحی و اجرا شده است تا ضمن اجرای تکالیف قانونی، شفافیت افزایش یافته و از عرضه خارج از شبکه سوخت جلوگیری شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه اجرای این طرح در تهران آغاز شده است، گفت: در صورت فراهم بودن شرایط، این طرح تا پایان مهرماه در سراسر تهران و پس از آن در کل کشور اجرایی خواهد شد.
باصفا درباره نحوه سوختگیری با کارت بانکی توضیح داد: فرد با استفاده از یک کارت بانکی معتبر میتواند در جایگاه فرآیند سوختگیری را انجام دهد و پس از کشیدن کارت، یک ووچر حاوی رمز چهار رقمی دریافت میکند که از طریق آن فرآیند دریافت سوخت انجام میشود.
وی تأکید کرد: برای این فرآیند نیازی به دریافت پیامک یا ارسال اطلاعات از طریق تلفن همراه نیست و تجهیزات مورد استفاده، فرآیند احراز هویت و صدور توکن را در همان محل انجام میدهند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره سقف سوختگیری نیز گفت: در شرایط فعلی در تهران، سقف سوختگیری در هر نوبت ۲۵ لیتر تعیین شده است.
باصفا همچنین درباره امنیت زیرساختهای این طرح اظهار کرد: یکی از دلایل طراحی این روش، ایجاد یک شیوه جایگزین برای سوختگیری و کاهش وابستگی به یک روش واحد بوده است تا در صورت بروز مشکلات فنی، امنیتی یا سایبری، فرآیند سوختگیری مردم متوقف نشود.
وی با اشاره به موضوع کارتهای سوخت شخصی گفت: کارت سوخت شخصی همچنان به قوت خود باقی است و سهمیههای مربوط به کارتهای شخصی نیز مطابق روال تعیینشده در کارت سوخت افراد شارژ خواهد شد.
مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره استفاده از دوربین پلاکخوان برای مدیریت سوخت نیز گفت: این موضوع بررسی شده و طرحهای مختلفی در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما استفاده از دوربین پلاکخوان با چالشهایی از جمله کیفیت پلاک، شرایط محیطی و هزینه بالای تجهیزات حرفهای مواجه است.
باصفا در ادامه درباره قاچاق گازوئیل و امکان هوشمندسازی بیشتر این بخش گفت: در حوزه نفتگاز، سامانههای برخط وجود دارد و سهمیه ناوگان بر اساس اطلاعات و عملکردی که از سوی سازمان راهداری و شهرداریها ارسال میشود، در کارت سوخت خودروها شارژ میشود.
وی افزود: مدیریت مصرف گازوئیل متولیان مختلفی دارد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سازمان راهداری و شهرداریها در این فرآیند نقش دارند. با این حال، استفاده از فناوریهای نوین برای مقابله با قاچاق سوخت در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود این فرآیند نیز بیش از گذشته هوشمند و شفاف شود.
باصفا تأکید کرد: هدف اصلی استفاده از فناوریهای نوین در سامانه هوشمند سوخت، کاهش قاچاق و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه است و در حوزه گازوئیل نیز تلاش میشود با همکاری دستگاههای متولی، اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام شود.