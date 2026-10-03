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فرانسه در محاصره بحران! + فیلم

خبرنگار ارشد نیویورک تایمز گفت: جوانان از آینده‌ای مبهم و هزینه‌های کمرشکن می‌گویند.

باشگاه خبرنگاران جوان - استیون ایرینگر، خبرنگار ارشد دیپلماتیک نیویورک‌تایمز گفت: این اتفاق اکنون در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه با مشکلات اقتصادی بسیار عمیقی مواجه است. بدهی ملی بسیار بالاست، بودجه تحت فشار قرار دارد و دولت می‌خواهد هزینه‌های نظامی بیشتری انجام دهد. دانشجویان در فرانسه، همانند دانشجویان در نقاط دیگر، می‌پرسند: آینده من چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توانم در این دنیای جدید از پس هزینه‌های زندگی بربیایم؟ اما فکر می‌کنم این مسئله اساساً بازتاب‌دهنده نگرانی واقعی بسیاری از مردم عادی اروپا درباره آینده اقتصادی و هزینه‌های زندگی است.

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