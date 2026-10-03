باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله رسول فلاحتی امروز در دیدار با احمد دانائی سرپرست شرکت گاز استان گیلان، با اشاره به جایگاه و مسئولیت خطیر این مجموعه در مدیریت انرژی استان، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه زیرساختهای انرژی، دستاوردهای چشمگیری داشته است؛ به طوری که امروزه شبکه گازرسانی به دورترین و صعبالعبورترین مناطق روستایی و کوهستانی کشور نیز نفوذ کرده است که این امر در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، موفقیتی بزرگ و مایه افتخار است.
امامجمعه رشت با بیان اینکه ایران در زمره کشورهایی است که کمترین بهای انرژی را برای مردم در نظر گرفته است، افزود: متأسفانه در بخش مصرف، شاخصها با استانداردهای جهانی فاصله دارند. ما در مصرف آب، برق و گاز، ابزارهای کاهنده مناسبی نداریم و نیازمند یک بازنگری جدی در سبک مصرف هستیم.
آیتالله فلاحتی با تأکید بر ضرورت توجه به بخش نرمافزاری در کنار پیشرفتهای سختافزاری گفت: شرکت گاز باید با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان علمی، به سمت هوشمندسازی شبکه و ابزارهای مصرف حرکت کند. فرهنگسازی باید به گونهای باشد که مردم اهمیت این نعمت بزرگ را درک کرده و روشهای استفاده بهینه از آن را بیاموزند.
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به لزوم بومیسازی فناوریهای نوین تصریح کرد: همانطور که ایران اسلامی در عرصههای پیچیده صنعتی، نظامی و تکنولوژیک به خودکفایی رسیده و دستاوردهای بزرگ علمی داشته است، انتظار میرود در زمینه بهینهسازی انرژی نیز با تکیه بر نبوغ جوانان ایرانی، نوآوری صورت گیرد. نباید خود را محدود به شیوههای سنتی مصرف بدانیم؛ بلکه باید با نگاه به آینده و برای آیندگان، الگوی مصرف درست را نهادینه کنیم.
وی همچنین بر حفظ محیطزیست و زیباییهای طبیعی گیلان تأکید کرد و گفت: در اجرای پروژههای عمرانی و گازرسانی، باید ظرافتهای طبیعی و اکوسیستم بکر استان حفظ شود. نباید به بهانه توسعه، زیباییهای خدادادی مناطق مختلف استان، از رودبار تا ییلاقات و جنگلها دستخوش تخریب شوند؛ چرا که حفظ این مواهب خود سرمایهای برای توسعه پایدار است.
آیتالله فلاحتی در پایان ضمن توصیه به مدیران و کارکنان شرکت گاز برای برخورد کریمانه با مردم، خاطرنشان کرد: تکریم اربابرجوع و سعهصدر در مواجهه با مشکلات مردم باید اولویت همیشگی شما باشد. بدانید که هر خدمتی که با هدف گرهگشایی از کار مردم و در مسیر رضای الهی انجام شود، عبادت است.
در این دیدار، سرپرست شرکت گاز استان گیلان نیز گزارشی از وضعیت شبکه گازرسانی، اقدامات انجام شده در راستای پایداری جریان گاز و برنامههای آتی این شرکت برای ارتقای خدماترسانی به مردم ارائه کرد.
منبع : روابط عمومی