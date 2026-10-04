باشگاه خبرنگاران جوان، ایلیا محمدی- در روز پایانی بازی‌های آسیایی ناگویا باز هم جودو از رسیدن به مدال ناکام ماند تا یکی از رشته‌هایی باشد که در آینده برای اعزام باید بیشتر روی آن تمرکز کرد. ۶ نماینده تیم ملی جودو ایران با هدایت رشاد ممدوف در بخش مردان و سرمربیگری معصومه جعفری در بخش بانوان تنها با ۳ عنوان پنجمی در حالی به خانه برمی گردند که در این دوره روی مدال‌های برخی ورزشکاران حرفه‌ای حساب ویژه‌ای باز شده بود و به قول وزیر قرار بود کاروان کیفی اعزام شود. جودو سال هاست که با روز‌های اوج فاصله دارد و برخلاف علی دبیر در کشتی، انوشیروانی در وزنه برداری و محسن شادی در روئینگ، آرش میراسماعیلی در جودو نتوانست ورزشکاران قابل توجهی به کاروان ایران هدیه بدهد.

مهسا شکیبایی، ابوالفضل محمودی، سمیرا خاک خواه، الیاس پرهیزگار و مریم بربط نمایندگان ایراندر این دوره از رقابت‌های آسیایی بودند که نتوانستند انتظارات را بر آورده کنند. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون فردی که در این رشته خاک خورده است باید در زمینه آماده سازی و پشتوانه سازی در جودو تلاش بیشتری می‌کرد و به نطر می‌رسد تفکرات او به بن بست رسیده است. یکسال قبل که رشاد ممدوف آذربایجانی هدایت تیم ملی جودو را بر عهده گرفت امید میرفت که با فشار‌های فدراسیون بتواند استعداد‌های جدیدی را به تیم ملی جودو برساند، اما متاسفانه در این رشته توفیقی برای کاروان ایران بدست نیامد.

تیم ملی جودوی کشورمان از بازی‌های آسیایی بوسان که موفق شد ۱ طلا ۱ نقره و ۳ برنز بدست بیاورد تاکنون موفق به کسب مدال طلا در این بازی‌های نشده است. در بازی‌های جاکارتا ۲۰۱۸ تیم ملی جودو کشورمان ۱ نقره و ۱ برنز بدست آورد و پس از آن در سال ۱۳۹۷ (اسفند) آرش میراسماعیلی هدایت جودو را بر عهده داشت و در رقابت‌های هانگژو ۲۰۲۲ و آیچی ناگویا ۲۰۲۶ موفق به کسب مدال نشده است. شاید در دوره ۸ ساله حضور آرش میراسماعیلی ۴ سال آن به دلیل تعلیق برای نگرفتن مدال توجیه دارد، اما در مورد ۴ سال بعد باید روند آماده سازی و استعداد یابی جودو بازنگری شود.

در رشته جودو محمود میران پر افتخار ترین ورزشکار محسوب می شود و آرش میراسماعیلی رئیس فعلی فدراسیون با کیفیت ترین مدال های این رشته را در اختیار دارد و امیدواریم با آسیب شناسی به موقع و تغییرات لازم در این رشته در المپیک لس آنجلس و بازی های آسیایی دوره بعد بتوانیم ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم.