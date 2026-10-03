رئیس پلیس راه استان قم از توقیف خودروی فونیکس با سرعت ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قم ـ تهران خبر داد که راننده آن تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی قرار داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ روح‌الله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم گفت:مأموران پاسگاه پلیس راه آزادراه قم ـ تهران در حین کنترل و پایش محور، یک دستگاه خودروی فونیکس را که با سرعت بحرانی ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت در حال تردد بود، متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد راننده خودرو تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی قرار داشته است که ضمن جلوگیری از ادامه حرکت خودرو، برابر مقررات و ضوابط قانونی با راننده برخورد شد.

سرهنگ شاکری تاکیدد کرد: پلیس راه با رانندگانی که با رفتارهای پرخطر، جان خود و سایر کاربران جاده را به مخاطره می‌اندازند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

توقیف خودرو با سرعت بحرانی ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قم ـ تهران

 

برچسب ها: خودروی سواری ، تخلفات رانندگی
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