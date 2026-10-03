عمان موشک آزمایشی «آزاد دریمر» (Azad Dreamer) را به صورت موفقیت آمیز از پایگاه فضایی دقم پرتاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سلطنت عمان موشک آزمایشی «آزاد دریمر» را در چارچوب مأموریت «کارمان ایکس۱» (Karman X۱) و از پایگاه فضایی «اطلاق» (Etlaq) در منطقه دقم با موفقیت پرتاب کرد. این دومین پرتاب موفقیت‌آمیز این پایگاه فضایی پس از مأموریت «دقم-۱» در دسامبر ۲۰۲۴ محسوب می‌شود.

این موشک ۴.۳ متر طول و ۲۶ کیلوگرم وزن داشت. هدف این آزمایش، بررسی عملکرد موشک در مراحل پرتاب و پرواز و همچنین اعتبارسنجی فناوری‌ها و سامانه‌های به‌کاررفته در آن بود و هدف آن رسیدن به فضا نبود.

تیم پایگاه فضایی مسئولیت آماده‌سازی محل پرتاب، پشتیبانی از مونتاژ قطعات موشک و مدیریت پروتکل‌های ایمنی در محدوده پرتاب را بر عهده داشت. این مأموریت بخشی از برنامه «تکوین» (Takween) است که توسط پایگاه فضایی «اطلاق» در سال ۲۰۲۴ با هدف تسهیل پرتاب موشک‌های زیرمداری و آزمایشی، ارتقای تخصص تیم‌های عمانی و توسعه قابلیت‌های پرتاب تجاری راه‌اندازی شده است.

خبرگزاری عمان گزارش داد که این مأموریت نخستین همکاری مشترک میان یک اپراتور پرتاب عمانی (شرکت Stellar Kinetics MCT) و شرکت سنگاپوری Okolo Space بوده و شرکت استرالیایی Orbit۲Orbit نیز محموله موشک را تأمین کرده است.

منبع: عمان آبزرور (Oman Observer)