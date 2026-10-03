دادستان کل امارات ادعا کرد که کمک خلبان پرواز فلای دبی قصد انجام عملیات تروریستی را داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری وام به نقل از دادستان کل امارات اعلام کرد: برنامه‌ریزی و تلاش برای انجام یک اقدام تروریستی علت اصلی حادثه پرواز فلای دبی بوده است.

دادستان کل امارات تأکید کرد: تحقیقات پیرامون حادثه پرواز فلای دبی نشان داد که کمک خلبان قصد انجام یک عملیات تروریستی را داشته است.

خبرگزاری ریا نووستی به نقل از دادستان کل امارات اعلام کرد که طبق نتیجه تحقیقات کمک خلبان هواپیمای فلای دبی در حین پرواز شروع به اجرای نقشه خود کرد و با استفاده از تبر اضطراری به خلبان در داخل کابین حمله کرد. تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد و جزئیات حادثه فلای دبی ادامه دارد.

پیش از این مقامات ارشد اطلاعاتی و انتظامی اعلام کردند کمک‌خلبان هواپیمای فلای‌دبی که متهم است روز چهارشنبه به کاپیتان حمله کرده و قصد داشته پروازی به مقصد اسرائیل را ساقط کند، تبعه عمان است؛ فردی که پیش‌تر به دلیل شناسایی به عنوان یک تهدید امنیتی، از سوی شرکت «عمان‌ایر» از پرواز تعلیق شده بود.

منابع متعددِ مطلع از روند تحقیقات، فرد مظنون به حمله را «همام الحمامی»، ۲۹ ساله، معرفی کردند. این مقامات در گفت‌و‌گو با «ای‌بی‌سی نیوز» مدعی شدند که در سال ۲۰۲۴، زمانی که الحمامی به عنوان کارآموز کمک‌خلبان در شرکت عمان‌ایر مشغول به کار بود، مشخص شد که او مطالب افراط‌گرایانه در اختیار دارد.

به گفته این منابع، به فرد مظنون اجازه داده شد تا در نقشی اداری به همکاری خود با این شرکت هواپیمایی ادامه دهد. این منابع اظهار داشتند که مقامات مسئولِ رسیدگی به این حادثه همچنان در تلاش‌اند تا دریابند چگونه فرد مظنون پس از آن ماجرا اجازه پرواز برای فلای‌دبی را یافته و چگونه به عنوان کمک‌خلبان (افسر اول) در کابین هواپیمایی که عازم اسرائیل بوده، قرار گرفته است.

منبع: ایسنا