فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد از دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل در این شهرستان با سرعت عمل پلیس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل مقابل ساختمان دادگستری شهرستان مهاباد، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد فردی با استفاده از سلاح گرم به سمت چند نفر تیراندازی کرده که در جریان این حادثه یک نفر جان خود را از دست داده و چهار نفر دیگر نیز مجروح شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این تیراندازی در پی اختلافات قبلی و با انگیزه انتقامجویی رخ داده است.

رسولیان ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فرزند فرد مهاجم چند سال پیش به قتل رسیده بود و وی امروز با حضور مقابل دادگستری، به سمت اعضای خانواده فردی که او را مسئول قتل فرزندش می‌دانسته، تیراندازی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: عامل تیراندازی با اقدام سریع و به‌موقع مأموران پلیس در کمترین زمان ممکن دستگیر شد و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد و موضوعات امنیتی را از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.