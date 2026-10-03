وزارت اطلاعات از انهدام ۴ شبکه خرابکاری خیابانی خبر داد و اعلام کرد: ۳۱ عامل اصلی و مرتبط با دشمن بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اعضای ۴ شبکه سازماندهی شده، متشکل از ۳۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان سیرجان درپی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

این مزدوران دشمن آمریکایی - صهیونی در قالب شبکه‌هایی با نام‌هایی جذاب برای نوجوانان و جوانان سازماندهی شده و دارای شرح وظائف و برنامه‌ریزی مشخص برای چگونگی حضور فعال در فراخوان‌های سراسری بودند.

همچنین اعضای این شبکه‌های مزدور، با ساخت کوکتل مولوتف به تعداد زیاد، تهیه و ساخت ابزار تخریب دوربین‌های شهری در حال آمادگی برای ایجاد ناآرامی و خرابکاری خیابانی بودند. 

این مزدوران دشمن، در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده‌ای از جمله به آتش کشیدن فرمانداری، تخریب بانک‌ها و ادارات دولتی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تخریب دوربین‌های شهری و ساختمان‌ها، حمله به مقر پلیس با هدف دستیابی به سلاح را انجام داده بودند. 

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ با تیک آبی گزارش کنند.

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، خرابکاری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
(تو رو خدا این رو ۱سال بعد ازاد نکنید به صرف جوان بودن.) اینها واسه کشتن تجهیزشدن. فقط اعدام وزندانی طولانی مدت
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
چرا 4تا اختلاسگر رو نمیتونین بگیرین؟؟؟؟
۲
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
باید فورا انتخابات دو کشوری برگزار بشه
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
رفراندوم برگزارشد ندیدی موقع تشیع اقای شهیدم رو چندمیلیون ایرانی وعراقی امدن تو خیابان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
شما پهلوی چیها باید زندگی تو ایران رو به گور ببرید. سس خرسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
فقط اعدام لطفاً
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
درود بر شرفتان
باعث سربلندی ایران در جهان شدید
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
لطفا همت نوسان را هم بازداشت کنید
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
اسراییل الان 1ماهه داره ازجوانانی که مشکل اقتصادی دارند یارگیری میکنه تا دیر نشده اینترنت ملی کنید مگر نه بازهم جوانان زیادی کشته خواهند شد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
سپاس از شما، زنده باد ایران.
۴
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
باریکلا یه فکری هم برای مفسدان اقتصادی بکنید طلا ۲۶رد کرد و من جوون نمیتونم خودمو جم حور کنم با این وضعیت نه ازدواج نه خونه نه موتور وهیچ که هیچ
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
خدای توهم بزرگ ناامید نشو کارکن تلاش کن طلاهم میخری غصه چی میخوری تنت سالم من که طلا ازم نیست مردم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
امید عمو ترامپ ناامید شد
مزدوران و احیر شدگان را ردیف کرده بود که
دستاوردی برای خودش بسازد
که الحمدالله به چنگ پلیس امینت افتادند
۴
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
خدا قوت عزیزان سربلند وطن 🇮🇷💖
ای کاش مراجع قضایی هم ، با قاطعیت با این خائنین وجاسوسان ، که شما باهوشیاری و شجاعت شناسایی ودستگیر کردید برخورد کرده و شدیداً مجازاتشون کنند ....انشاءالله
۶
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
آفرین بر شما سربازان امام زمان (عج)
۶
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۳:۳۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
احسنت...
۶
۲۱
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