باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵ شاخص کل بورس با افزایش ۲۱ هزار و ۸۱۳ واحد در سطح ۷ میلیون و ۷۸۸ واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش هزار و ۴۱۴ واحد در سطح ۲ میلیون و ۶۸ هزار واحد ایستاد.

امروز سه نماد فملی، شپنا و فارس بیشترین تاثیر و سه نماد تابان، فملی و فولاد پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۱۹۴ واحد در سطح ۶۲ هزار و ۵۳ واحد ایستاد؛ سه نماد فزر، مارون و آریا بیشترین تاثیر و سه نماد فنقره، خگلپا و لبن پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس ایران بودند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۷ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فلزات اساسی و خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفتند.