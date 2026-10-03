۲ دانش آموز تبریزی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه چهار گروه آزمایشی تجربی و رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم انسانی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعتی پیش نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۵ اعلام شد که نام ۲ دانش آموز تبریزی در میان آنها دیده می‌شود.
 
سارینا واحدی دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان فرزانگان ناحیه چهار تبریز رتبه چهار گروه آزمایشی علوم تجربی را به خود اختصاص داد.
 
همچنین زهرا گلی‌زاده از دبیرستان نمونه دولتی باقرالعلوم ناحیه یک تبریز موفق شد رتبه هفت گروه آزمایشی انسانی را در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ کسب کند.
 
کسب این رتبه‌های برتر نام آذربایجان شرقی را در میان برگزیدگان آزمون سراسری ۱۴۰۵ قرار داد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: کسب رتبه ، کنکور سراسری
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