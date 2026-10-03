باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان می‌گوید: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز شنبه ۱۱ مهرماه با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، رگبار، رعد و برق نسبتا شدید، وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال رخداد طوفان‌های لحظه‌ای در مناطق شمالی، شرقی، شمال شرقی، جنوبی و مرکزی و وزش بادهای متوسط تا خیلی شدید و احتمال رخداد گرد و خاک همرفتی در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان خوزستان مورد انتظار است.

او افزود: از فردا یکشنبه ۱۲ مهرماه تا روز سه‌شنبه نیز احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و وزش بادهای متوسط در مناطق جنوبی و مرکزی و جنوب شرقی استان خوزستان وجود دارد.

آقای سبزه‌زاری ادامه داد: همچنین جریان‌های مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، سبب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.

او در ادامه اضافه کرد: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز و همچنین از بعد از ظهر فردا تا روز سه‌شنبه مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۴۴.۸ و دهدز (دزپارت) با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان خوزستان گزارش شده‌اند. در این مدت ایستگاه فرودگاه اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۶ و کمینه دمای ۳۰.۹ درجه سانتی گراد رسیده است.

سبزه‌زاری با اشاره به حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه ۱۰ مهرماه تا ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۱۱ مهرماه حداکثر رطوبت نسبی در شوش ۹۲ درصد، شادگان ۸۹ درصد، بندر ماهشهر ۸۸ درصد، آبادان ۸۷ درصد، کشاورزی اهواز ۸۷ درصد، هندیجان ۸۶ درصد، هویزه ۸۶ درصد، بستان ۸۴ درصد، بهبهان ۸۲ درصد، رامشیر ۸۲ درصد و ایذه ۸۰ درصد بوده است.

او افزود: همچنین در این مدت حداکثر رطوبت نسبی در ایستگاه آغاجاری و ایستگاه فرودگاه اهواز به ۷۹ درصد، امیدیه ۷۸، ایستگاه صفی‌آباد دزفول و ایستگاه مسجدسلیمان ۷۶ درصد، هفتکل ۷۴ درصد، لالی ۷۳، شوشتر ۷۲ درصد، گتوند ۷۱ درصد و رامهرمز ۷۰ درصد رسیده است.

سبزه‌زاری بیان کرد: همچنین حداکثر رطوبت نسبی دزپارت ۶۰ و حسینیه دزفول ۵۶ بوده است.

وی در ادامه اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته میانگین رطوبت سطحی در خوزستان ۷۸.۶، بیشترین حداکثر رطوبت نسبی ۹۲ درصد در شوش و کمترین حداکثر رطوبت نسبی ۵۶ درصد در حسینیه بوده است.

منبع: ایسنا