\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0639\u0644\u06cc \u067e\u0627\u06a9\u062f\u0627\u0645\u0646\u060c \u0645\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0634 \u0634\u0645\u0634\u06cc\u0631\u0628\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0645\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0634\u06cc\u0631\u0628\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0645\u0631\u0628\u06cc \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0646\u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u062d\u0627\u0635\u0644 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062e\u0648\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n