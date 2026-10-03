دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد از تشکیل پرونده قضایی در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان میبد خبر داد و گفت: جسد یکی از نوزادان برای بررسی و تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد ابراهیم اقبالی اظهار کرد: در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان میبد، پرونده‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل شده است.

وی افزود: استعلامات پزشکی لازم انجام شده و اجساد نوزادان برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی ارسال شده است و در حال حاضر منتظر اعلام نظر کارشناسی این مرجع هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد ادامه داد: سایر ابعاد موضوع از جمله احتمال قطعی برق، مشکلات زیرساختی و همچنین احتمال قصور پزشکی در حال بررسی است و مستندات و گزارش‌های مرتبط در فرایند تحقیقات قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اقبالی تأکید کرد: در شرایط فعلی و تا این مرحله از تحقیقات، هیچ عاملی به عنوان علت قطعی فوت نوزادان مشخص نشده است و تحقیقات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

وی با ابراز تأسف و تأثر از این حادثه، به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت و افزود: دستگاه قضایی ضمن همدردی با خانواده‌های این نوزادان، خود را در کنار آنان می‌داند و بررسی دقیق و همه‌جانبه موضوع را تا روشن شدن ابعاد و علل این حادثه با جدیت دنبال خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد تصریح کرد: چنانچه در جریان تحقیقات، قصور، تقصیر یا تخلفی احراز شود، دستگاه قضایی بدون اغماض و برابر قانون با عوامل مربوط برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و مشخص شدن نتایج کارشناسی و تحقیقات قضایی، نتایج از طریق مراجع مربوط به اطلاع مردم خواهد رسید.

منبع:میزان

برچسب ها: دادگستری ، فوت نوزادان
خبرهای مرتبط
علت فوت نوزادان بیمارستان میبد در دست بررسی است؛ رسانه‌ها پیش‌داوری نکنند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:
سزارین‌های غیرضروری در تاریخ پنجم مردادماه ممنوع شد
دلیل فوت مادر جوان مهریزی چه بود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
مجهزترین بیمارستانها باید تو شهرستانها ساخته و مجهز بشه

هم مهاجرت معکوس در پی داره

هم گردشگری درمانی و زیاد میکنه

و هم درامد زایی برای شهرستانی ها میشه

هم هوا پاک و بدون ترافیک اسایش برای بیمار و همراهان داره
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
تشکیل پرونده قضایی برای فوت ۴ نوزاد در بیمارستان میبد