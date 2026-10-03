تیم ملی واترپلو ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات ناگویا، مقابل چین شکست خورد و در جایگاه چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی واترپلو ایران در جریان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در دیدار حساس رده‌بندی، مقابل تیم ملی چین با نتیجه ۱۳ بر ۹ شکست خورد و در نهایت رتبه چهارم این مسابقات را از آن خود کرد.

در این دیدار، تیم ایران با حضور بازیکنانی همچون مهدی یزدان‌خواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی به میدان رفت. کادر فنی و سرپرستی این تیم نیز بر عهده مهدی پنام‌تاش (سرمربی)، امیرهوشنگ همراهی و علیرضا شادپی (مربیان) و سیروس طاهریان (سرپرست) بود.

برچسب ها: واترپلو ، ناگویا
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