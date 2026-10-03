عملیات تلقیح مصنوعی روی ۲۶ هزار و ۹۴۷ رأس دام سنگین، اصیل، دورگ و بومی در مازندران انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح‌های اصلاح نژادی در استان، از انجام ۲۶ هزار و ۹۴۷ رأس عملیات تلقیح مصنوعی بر روی دام‌های سنگین شامل دام‌های اصیل، دورگ و بومی در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

او با اشاره به فعالیت مستمر ماموران تلقیح در سطح استان، این اقدام را در راستای سیاست‌های معاونت تولیدات دامی برای بهبود ظرفیت ژنتیکی گله‌ها و توسعه دامداری‌های روستایی عنوان کرد و گفت: تلقیح مصنوعی، نقشی کلیدی در سرعت‌بخشی به انتقال صفات برتر دام‌های نر به جمعیت دامی ماده ایفا می‌کند و با کمترین هزینه، بیشترین تأثیر را در ارتقای بهره‌وری گله به همراه دارد.

نگهدار در ادامه با برشمردن مزایای فنی این روش افزود: حذف هزینه‌های سنگین نگهداری دام نر، کاهش خطرات ناشی از جفت‌گیری طبیعی، پیشگیری از افزایش ضریب همخونی در گله، و افزایش بازدهی تولیدمثل از جمله دستاورد‌های استفاده از تلقیح مصنوعی است که در نهایت به پایداری تولید و افزایش درآمد دامداران منجر می‌شود.

او با تأکید بر اینکه اصلاح نژاد تنها از مسیر استفاده از دام‌های برتر با تولید بالا امکان‌پذیر است، گفت: با بهره‌گیری از این روش، می‌توان در مدت زمان کوتاهی، اثر ژنتیکی دام‌های نر مرغوب را در سراسر گله و حتی منطقه مشاهده کرد و بدین ترتیب، هم کمیت تولید شیر و هم کیفیت گوشت قرمز را به طور چشمگیری ارتقا داد.

معاون بهبود تولیدات دامی مازندران در پایان گفت: تداوم این روند در فصول آینده، چشم‌انداز روشنی برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات دامی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی استان ترسیم می‌کند و انتظار می‌رود با حمایت از دامداران و توسعه پوشش تلقیح مصنوعی، گام‌های بلندی در جهت خودکفایی و امنیت غذایی پایدار برداشته شود.

برچسب ها: اصلاح نژاد دام ، دامداری های مازندران
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