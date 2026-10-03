استان فارس با تولید سالانه ۱۲ هزار و ۷۴۰ تن ماهی قزل‌آلا، رتبه هفتم کشور در پرورش ماهیان سردابی را به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استان فارس با ثبت رکورد تولید ۱۲ هزار و ۷۴۰ تن ماهی قزل‌آلا، موفق به کسب جایگاه هفتم در سطح کشور شد. این دستاورد مهم در نخستین همایش ملی ماهیان سردابی که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در شهرکرد برگزار شد، مورد تبیین و ارزیابی قرار گرفت.

او بیان کرد: در این رویداد ملی، از سید وحید مصباحی، مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، به پاس تلاش‌های مستمر در توسعه زیرساخت‌های پرورش ماهیان سردابی و مدیریت بهینه منابع در حوزه آبزی‌پروری تقدیر به عمل آمد. این رتبه برتر، بازتابی از ظرفیت‌های بالقوه استان در تأمین پروتئین حیوانی و نقش راهبردی آن در امنیت غذایی است که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین آبزی‌پروری محقق شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: تولید پایدار در مزارع سردابی استان فارس مرهون تلفیق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دانش کارشناسی و همراهی ارزشمند بهره‌برداران است. پرورش این گونه ماهی نیازمند کنترل دقیق پارامتر‌های فیزیکوشیمیایی آب از جمله اکسیژن محلول، دما و کدورت است که مدیریت دقیق این شاخص‌ها در فارس، منجر به افزایش نرخ تبدیل غذایی و ارتقای بهره‌وری مزارع شده است.

بهجت حقیقی عنوان کرد: تداوم این مسیر با تکیه بر دانش فنی و توسعه روش‌های مکانیزاسیون، ضمن کاهش تلفات در واحد‌های پرورشی، بسترساز تقویت صادرات و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد شیلاتی استان شده است که این روند همچنان با هدف ارتقای رتبه تولید در برنامه‌های آتی سازمان جهاد کشاورزی استان دنبال می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهش ، استان فارس ، قزل آلا ، جهاد کشاورزی ، رتبه هفتم
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