یونس امامی با درخشش خیره‌کننده و شکست دادن قهرمانان المپیک و جهان، مدال طلای وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد را در بازی‌های آسیایی به ایران تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در روزی که تمام نگاه‌ها به میدان‌های کشتی ناگویا دوخته شده بود، یونس امامی با نمایشی مقتدرانه، پنجمین طلای کاروان کشتی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را از آن خود کرد. امامی در مسیر قهرمانی، ابتدا با نتیجه سخت ۷ بر ۶، رازامبک جمال‌اف، قهرمان المپیک ازبکستان را از میدان به در برد.

او با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل جاگلان از هند، به نیمه‌نهایی رسید و در ادامه، با شکست دادن نورکوژا کایپانوف، قهرمان جهان از قزاقستان، راهی فینال شد. امامی در دیدار نهایی نیز با غلبه بر یوشینوسوکه آئویاگی، قهرمان جهان از ژاپن با نتیجه ۹ بر ۵، بر سکوی نخست ایستاد و نشان داد که در وزن ۷۴ کیلوگرم، پادشاه بی‌چون و چرای آسیاست. 

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برچسب ها: کشتی ، طلا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۵
درود.
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