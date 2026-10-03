ضرورت نگاه راهبردی به حوزه بانوان /ظرفیت زنان را برای حل مسائل کشور به میدان می آوریم

باشگاه خبرنگاران جوان -پروین داداندیش امروز(شنبه) در نشست هم‌اندیشی با مشاوران زنان دستگاه‌های اجرایی گیلان در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: باید یاد و خاطره شهدای فرمانده، دانشمند، زن، کودک و مردان بی‌گناهی که خون پاکشان را برای میهن نثار کردند، گرامی بداریم و از این فرصت برای پاسداری از آرمان‌ها و فداکاری‌های آنان استفاده کنیم.

وی با قدردانی از حضور و نقش‌آفرینی مردم و به ویژه بانوان در شرایط جنگی افزود: همه کسانی که در مسیر فرماندهان و رزمندگان، خانواده‌ها، زنان حاضر در میدان و همچنین خدمتگزارانی مانند کارکنان دولت در این شرایط خدمت کردند، در شکل‌گیری امید و حفظ آرامش جامعه نقش داشتند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به ظرفیت گسترده زنان در اداره کشور گفت: امروز فرصتی ارزشمند برای حضور و فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف ایجاد شده و نگاه ما به حوزه زنان باید یک نگاه راهبردی باشد.

داداندیش با اشاره به شرایط حوزه انرژی و ضرورت مدیریت مصرف بیان کرد: شرایط انرژی کشور بسیار حساس است و استان‌های شمالی نیز در صورت عدم مدیریت مصرف و صرفه‌جویی می‌توانند با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

به گفته وی، بر همین اساس تلاش کردیم ظرفیت زنان کشور را برای کمک به مدیریت مصرف انرژی به میدان بیاوریم و نشان دهیم زنان چه ظرفیت بزرگی برای حل مسائل کشور دارند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نقش بانوان در صرفه‌جویی انرژی را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: با همکاری کارگروه انرژی و دستگاه‌های مرتبط، موضوع استفاده از ظرفیت شبکه زنان کشور برای مدیریت مصرف انرژی را دنبال کرده‌ایم و معتقدیم مدیران زن در استان‌ها و مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند این موضوع را به صورت شبکه‌ای در جامعه دنبال کنند.

داداندیش با اشاره به فعالیت حدود ۶۷۰ مشاور زن در دستگاه‌های مختلف کشور افزود: در این مجموعه، ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی زنان در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود چگونه می‌توان از ظرفیت زنان، به‌ویژه زنان خانه‌دار، برای حل مسائل کشور استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به حضور زنان در صحنه‌های مختلف اجتماعی و دفاع از کشور بیان کرد: زنان در شرایط دشوار نشان داده‌اند که می‌توانند در میدان حضور داشته باشند و برای عبور کشور از بحران‌ها نقش‌آفرینی کنند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به تأکیدات برنامه هفتم توسعه بر موضوع مشارکت زنان اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم ما این است که جایگاه زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حفظ و تقویت شود.

داداندیش با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان و به‌ویژه دختران تحصیل‌کرده افزود: بخشی از جوانان نسبت به آینده بی‌اعتماد شده‌اند و باید برای ایجاد زمینه اثرگذاری آنان در جامعه برنامه داشته باشیم؛ در این میان، زنان و دختران تحصیل‌کرده ظرفیت بسیار خوبی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی هستند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به نقش ویژه بانوان در اداره شهر و روستا بیان کرد: بررسی‌های ما نشان داد نخستین جایی که دختران جوان می‌توانند اثرگذاری خود را به صورت ملموس تجربه کنند، تصمیم‌گیری برای شهر، روستا و محیط زندگی خودشان است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشوربا اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت زنان در انتخابات شوراها گفت: در شرایطی که بسیاری معتقد بودند زنان در انتخابات شوراها مشارکت نخواهند کرد، برنامه‌ای ۶ ماهه برای ترغیب زنان به ثبت‌نام و حضور در این عرصه اجرا شد که نتیجه آن افزایش حضور زنان در انتخابات شوراها بود.

داداندیش با بیان اینکه زنان سهم قابل توجهی از جمعیت تحصیل‌کرده کشور را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از دختران کشور دارای تحصیلات عالی هستند و از ظرفیت علمی و تخصصی بالایی برخوردارند؛ بنابراین طبیعی است که بتوانند برای شهر، روستا و جامعه خود تصمیم‌های دقیق‌تر و کارشناسی‌تری ارائه کنند.

وی از برنامه‌های آموزشی برای زنان نامزد انتخابات شوراها خبر داد و گفت: در کنار آموزش‌های ویژه، تلاش می‌کنیم زمینه‌ای فراهم شود که زنان نیز از حضور و توانمندی زنان حمایت کنند؛ چراکه تقویت مشارکت زنان، نیازمند شکل‌گیری یک شبکه حمایتی و اجتماعی است.

منبع : روابط عمومی استانداری