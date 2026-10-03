باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید محمود فاطمی عقدا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در جریان آیین تکریم و معارفه مدیرکل جدید منطقه جنوب، از تغییر راهبرد ملی این سازمان از «اکتشاف سطحی» به «اکتشافات عمقی» خبر داد و اعلام کرد: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر ژئوفیزیک هوایی و مشارکت بخش خصوصی، فصلی تازه در شناسایی ذخایر معدنی ناشناخته کشور آغاز شده است.

گذار به اکتشافات عمقی با فناوری ژئوفیزیک هوایی

او با تأکید بر ضرورت تحول در رویکرد‌های اکتشافی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مطالعات گذشته در ایران به لایه‌های سطحی محدود بوده و عمق اکتشافات در بسیاری از موارد از ۱۵ متر فراتر نرفته است.

معاون وزیر صمت افزود: با به‌کارگیری داده‌های «ژئوفیزیک هوایی» که امکان شناسایی ساختار‌های زمین‌شناسی تا عمق یک‌هزار متری را فراهم می‌کند، این سازمان به دنبال شناسایی ذخایر پنهانی است که تاکنون از دید مطالعات اکتشافی دور مانده‌اند.

او تصریح کرد: استان فارس نیز با وجود ظرفیت‌های سرشار معدنی، همچنان دارای پتانسیل‌های ناشناخته بسیاری است که با توسعه مطالعات عمقی و هدفمند توسط اداره کل منطقه جنوب، مسیر بهره‌برداری اصولی از این ثروت‌های خدادادی هموار خواهد شد.

پایش هوشمند مخاطرات طبیعی و طرح پیش‌نشانگری زلزله

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور همچنین از اجرای طرح‌های نوین پایش مخاطرات خبر داد و گفت: استفاده از فناوری «فیبر نوری» برای رصد حرکات زمین، از برنامه‌های اولویت‌دار امسال است که به‌صورت آزمایشی در منطقه دماوند (با هدف بررسی امکان پیش‌نشانگری زلزله تهران) اجرا می‌شود.

فاطمی عقدا افزود: این فناوری، پایش دقیق پدیده‌هایی نظیر فرونشست و فعالیت‌های لرزه‌ای را میسر می‌سازد و سازمان در نظر دارد با انتقال دانش و اجرای مطالعات تخصصی، این الگو را در استان فارس و مناطق جنوبی کشور به‌منظور کاهش خطرپذیری مناطق مسکونی عملیاتی کند.

راهبرد جدید برای مشارکت بخش خصوصی و توسعه اقتصاد دریا

معاون وزیر صمت با اشاره به کلان پروژه‌های این سازمان برای جذب سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: طرح جامع مشارکت بخش خصوصی در مراحل مختلف، از «تولید داده‌های پایه زمین‌شناسی» تا «صنایع معدنی»، نهایی شده و قرار است امسال به‌صورت آزمایشی در ۴ استان کشور اجرایی شود.

او ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، گام مهمی در جهت رفع محدودیت‌های مالی و تسریع در بهره‌برداری از معادن برداشته شود.

معاون وزیر صمت همچنین، با اشاره به ضرورت توسعه مطالعات در سواحل، از تهیه «طرح تحول اقتصاد دریا‌محور» خبر داد که با محوریت شناسایی ظرفیت‌های معدنی دریا و سواحل، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، دنبال می‌شود.

تأکید استانداری فارس بر «توسعه سبز» و رعایت الزامات زیست‌محیطی

محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس نیز در این آیین ضمن تأکید بر لزوم همگرایی میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست، بیان کرد: شناسایی ظرفیت‌های معدنی نباید مجوزی برای تخریب منابع طبیعی باشد. وی افزود: فعالیت‌های معدنی در فارس باید با رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی و پس از ارزیابی‌های دقیق کارشناسی صورت گیرد.

رضایی کوچی با اشاره به نقش کلیدی سازمان زمین‌شناسی در توسعه زیرساخت‌های استان، تصریح کرد: شناخت دقیق گسل‌ها، مخاطرات فرونشست و ویژگی‌های زمین‌شناختی شیراز، اطلاعاتی حیاتی برای مدیریت شهری و کاهش خطرپذیری طرح‌های عمرانی است که انتظار می‌رود با مدیریت جدید این سازمان، با شتاب بیشتری دنبال شود.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از تلاش‌های علی نیک‌عهد، «علیرضا سپاسدار» به‌عنوان سرپرست جدید اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور معرفی شد.