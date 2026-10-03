باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت هفته جهانی فضا، با تأکید بر اهمیت روزافزون فضا در شکل‌دهی آینده کشورها، توسعه اقتصادی، ارتباطات و امنیت ملی، «انقلاب ماهواره‌برها» را فرصتی برای تبیین جایگاه دسترسی مستقل و پایدار به فضا و نقش توانمندی‌های بومی در تقویت استقلال، تاب‌آوری و قدرت ملی عنوان کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بر اساس نامگذاری اجلاس جهانی فضا، امسال هفته جهانی فضا با عنوان «انقلاب ماهواره‌برها» نامگذاری شده است. فرصتی ارزشمند برای مرور و بازخوانی و تبیین و ترویج جایگاه و آثار فضا در زندگی بشر است.

پدیده‌ای که بیش از هر زمان دیگر در شکل دهی آینده جوامع و کشور ها، توسعه اقتصادی و ارتباطات و امنیت ملی موثر است.

نامگذاری این سال به درستی بر یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره فضایی تأکید دارد؛ چراکه دسترسی مستقل و پایدار به فضا، پیش‌شرط بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های ماهواره‌ای و شکل‌گیری یک زیست‌بوم فضایی توانمند است. ماهواره زمانی می‌تواند به خدمت توسعه، ارتباطات، پایش، مدیریت منابع و ارتقای توانمندی‌های ملی درآید که کشور از توان طراحی، ساخت و پرتاب آن نیز برخوردار باشد.

امروز ماهواره‌بر صرفاً یک سامانه پرتاب نیست؛ بلکه حاصل پیوند مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های پیشرانش، سازه، مواد، هدایت و کنترل، مخابرات، الکترونیک، ایستگاه زمینی و نرم‌افزار و نتیجه انباشت دانش و تجربه متخصصان و جوانان دانشمند کشور است. از این منظر، توسعه ماهواره‌بر‌ها را باید بخشی از مسیر توسعه فناوری‌های راهبردی و پیشران کشور دانست؛ مسیری که دستاورد‌های آن می‌تواند در دیگر حوزه‌های علمی و صنعتی نیز آثار گسترده‌ای بر جای بگذارد.

تحولات سال‌های اخیر و تجربه جنگ‌های نوین نیز نشان داده است که فضا دیگر عرصه‌ای دور از معادلات امنیتی و نظامی نیست. امروز بخش مهمی از ارتباطات، موقعیت‌یابی، دریافت و پردازش داده، پایش تحولات و پشتیبانی از فعالیت‌های حیاتی کشور‌ها به زیرساخت‌های فضایی وابسته است و در منازعات جدید، ظرفیت‌های فضایی به یکی از اجزای مؤثر زنجیره اطلاعات و پشتیبانی تبدیل شده‌اند. از این رو، نادیده گرفتن این عرصه یا وابستگی در دسترسی به خدمات و زیرساخت‌های فضایی، می‌تواند بخشی از توان ملی کشور‌ها را در معرض آسیب و محدودیت و محرومیت قرار دهد.

در چنین شرایطی، برخورداری از توانمندی بومی در حوزه فضایی و به‌ویژه توان مستقل دسترسی به مدار، صرفاً یک دستاورد فناورانه نیست، بلکه بخشی از الزامات استقلال، تاب‌آوری و قدرت ملی محسوب می‌شود. همان‌گونه که کشور در حوزه دفاعی با اتکا به دانش بومی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های داخلی مسیر خوداتکایی را طی کرده است، در عرصه فضا نیز استمرار این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر و مستقل‌تر جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فناوری آینده در جهان باشد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با اتکا به توان علمی و فناورانه متخصصان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری‌های راهبردی فضایی و تقویت زنجیره طراحی، ساخت و پرتاب را در چارچوب مأموریت‌های خود را مجدانه و با برنامه راهبردی دنبال می‌کند و بر این باور است که آینده اقتدار فضایی کشور، در گرو استمرار سرمایه‌گذاری علمی، تربیت و میدان دادن به نیروی انسانی جوان، با انگیزه و مستعد و توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل دانش به فناوری‌های قابل اتکا و پایدار است.

«انقلاب ماهواره‌برها» را می‌توان روایت مسیری دانست که از سال‌ها تلاش علمی و صنعتی آغاز شده و امروز به یکی از جلوه‌های توانمندی فناورانه کشور تبدیل شده است؛ مسیری که از سفیر و سیمرغ تا ققنوس و سریر نسل‌های جدید ماهواره‌برها، بیش از آنکه روایت چند پرتاب باشد، روایت انباشت تجربه، عبور از آزمون‌ها، ارتقای فناوری و حرکت مستمر به سوی توانمندی‌های پیچیده‌تر فضایی است.

هفته جهانی فضا همچنین یادآور این حقیقت است که رقابت آینده کشور‌ها تنها در عرصه‌های سنتی قدرت شکل نخواهد گرفت بلکه فضا، هوش مصنوعی، داده، ارتباطات، فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های فضایی، بخشی از پیشران‌های قدرت در جهان آینده خواهند بود و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با نگاه آینده‌نگر، سرمایه انسانی و ظرفیت علمی خود را برای حضور مؤثر در این عرصه‌ها به کار گیرد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ضمن گرامیداشت هفته جهانی فضا و ارج نهادن به تلاش دانشمندان، متخصصان، دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان و تمامی فعالان صنعت فضایی کشور، بر ضرورت استمرار حرکت علمی و فناورانه ایران در مسیر دسترسی مستقل، پایدار و مقتدرانه به فضا تأکید می‌کند و این مسیر را بخشی از هویت راهبردی و راهبرد تقویت قدرت ملی، توسعه پایدار و صیانت از منافع و امنیت کشور می‌داند.