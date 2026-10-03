صنعت رنگ و رزین در شرایطی با افزایش نیاز بازار داخلی مواجه است که تامین مواد اولیه و هزینه‌های لجستیکی به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است. کاهش واردات محصولات نهایی و افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار، فرصت تازه‌ای برای این صنعت ایجاد کرده، اما همزمان محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، افزایش هزینه حمل و نقل و مشکلات ناشی از تحریم، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

حمید کحالی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین با اشاره به وضعیت فعلی این صنعت، تامین مواد اولیه و لجستیک را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان دانست و بر ضرورت تقویت محتوای تخصصی نمایشگاه رنگ و رزین و حضور پررنگ‌تر تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات در این رویداد تاکید کرد.

افزایش نیاز بازار و چالش تامین مواد اولیه

کحالی درباره وضعیت فعلی صنعت رنگ و رزین گفت: از نظر مصرف و نیاز بازار، شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و نیاز داخلی افزایش پیدا کرده است، اما در مقابل، تامین مواد اولیه به یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است.

وی افزود: تامین حلال‌ها و مواد پایه مورد نیاز صنعت رنگ با مشکلات مختلفی مواجه است و تحریم ها، محدودیت‌های لجستیکی و مشکلات موجود در بخش پتروشیمی باعث شده قیمت بسیاری از مواد اولیه افزایش پیدا کند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین ادامه داد: بخشی از مواد اولیه و حلال‌های مورد نیاز یا در داخل تولید نمی‌شوند یا میزان تولید آنها برای پاسخگویی به نیاز صنعت کافی نیست و همین موضوع فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

کحالی با اشاره به تغییر شرایط بازار اظهار کرد: با توجه به کاهش واردات رنگ، محصولات پتروشیمی و برخی محصولات مرتبط، مصرف داخلی از تولیدکنندگان ایرانی بیشتر شده است، بخشی از نیاز بازار که در گذشته از طریق واردات و به ویژه از کشور‌های همسایه تامین می‌شد، امروز به سمت شرکت‌های داخلی آمده است؛ بنابراین از یک طرف بازار و تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، اما از طرف دیگر، مسئله تامین مواد اولیه همچنان پابرجاست.

کحالی تاکید کرد: در شرایط فعلی، تولیدکننده داخلی باید بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت و شرایط مناسب تامین کند تا بتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.

وی یکی دیگر از مشکلات صنعت رنگ و رزین را افزایش هزینه‌های لجستیکی عنوان کرد و گفت: هزینه حمل و نقل و واردات مواد اولیه به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. در شرایطی که پیش از این هزینه حمل یک کانتینر به بندرعباس حدود ۲ تا ۳ هزار دلار بود، امروز این هزینه در برخی موارد به حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار رسیده است.

وی افزود: تحریم ها، محدودیت‌های حمل و نقل دریایی و مشکلاتی که برای برخی بخش‌های پتروشیمی ایجاد شده، مجموعه‌ای از چالش‌ها را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان رنگ و رزین گفت: برگزاری نمایشگاه به طور کلی برای صنعت بسیار مفید و موثر است، زیرا محلی برای پیدا کردن منابع جدید، ایجاد ارتباط میان مشتریان و تولیدکنندگان و همچنین شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه است ،این نمایشگاه زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که صنایع مصرف کننده رنگ، از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، سازندگان سازه و خودروسازان نیز حضور فعال تری در آن داشته باشند.

کحالی با این حال یکی از نقاط قابل بررسی نمایشگاه را محتوای آن دانست و اظهار کرد: به نظر من محتوای نمایشگاه باید تخصصی‌تر و متنوع‌تر شود تا شرکت کنندگان بتوانند ارتباطات موثرتری برقرار کنند.

وی با اشاره به ساختار نمایشگاه‌های تخصصی رنگ در برخی کشور‌های دیگر گفت: یکی از تفاوت‌هایی که از نگاه من وجود دارد این است که در بسیاری از نمایشگاه‌های بزرگ بین المللی، تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات نیز حضور پررنگی دارند و تولیدکنندگان رنگ می‌توانند جدیدترین مواد و تجهیزات مورد نیاز خود را در یک محل مشاهده کنند. اگر در نمایشگاه ایران نیز تامین کنندگان مواد اولیه، ماشین آلات و فناوری‌های روز از نقاط مختلف دنیا حضور داشته باشند، جذابیت و کارکرد نمایشگاه برای تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک تامین کننده مواد اولیه یا یک شرکت تولیدکننده ماشین آلات تخصصی در نمایشگاه حضور داشته باشد، تولیدکننده ایرانی می‌تواند در همان محل با آن مجموعه ارتباط برقرار کند و نیاز خود را برای تامین مواد اولیه یا تجهیزات مورد بررسی قرار دهد.

این فعال صنعت رنگ و رزین تاکید کرد: صرف حضور شرکت‌های تولیدکننده محصول نهایی در کنار یکدیگر، به تنهایی نمی‌تواند محتوای یک نمایشگاه تخصصی را غنی کند و باید زنجیره تامین صنعت نیز در این رویداد حضور داشته باشد.