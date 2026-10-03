باشگاه خبرنگاران جوان - المسیره یمن از حملات جدید و شدید هوایی دشمن سعودی به صنعا خبر داد.

همچنین شبکه سعودی الحدث از بمباران النهدین و جبل عطان خبر داد. این رسانه با اشاره به اینکه صنعا در ۶ نوبت بمباران شده است از پرواز گسترده جنگنده های سعودی بر فراز پایتخت یمن خبر داد.

از سوی دیگر خبرنگار المسیره در صعده از حمله توپخانه دشمن سعودی به مناطقی از الظاهر در این استان و نیز حمله موشکی دشمن سعودی به شبکه ارتباطاتی در حیدان در استان صعده خبر داد.

همچنین شبکه ارتباطاتی در منطقه ساقین در استان صعده نیز هدف حمله موشکی دشمن سعودی قرار گرفت.

شهرک مرزی غمر در استان صعده نیز از سوی توپخانه ارتش عربستان گلوله باران شد.

همچنین رازح در استان صعده نیز از سوی ارتش سعودی با توپخانه هدف قرار گرفت.

منبع: مهر